Vídeo: incêndio em pátio destrói 28 veículos em Uberlândia

Um incêndio atingiu um pátio de veículos no Bairro Canaã, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã desta terça-feira (7/7), e destruiu 28 carros que estavam estacionados no local. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram mobilizadas para apagar o incêndio. Ao chegarem no pátio, os agentes fizeram um estudo da situação com um drone equipado com uma câmera termal, que possibilitou a identificação dos pontos de maior concentração de calor e auxiliou na estratégia para apagar o fogo.

A corporação combateu as chamas por duas horas. Os bombeiros estimam que foram gastos 10 litros de água no decorrer da ocorrência.

O fogo queimou 28 carros e algumas sucatas que estavam no local. As causas do incêndio são desconhecidas. O pátio estava desativado e abrigava os veículos de ações judiciais e de apreensão.

A Polícia Civil foi acionada para fazer análise do local e é a responsável para pelos rumos da investigação.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice