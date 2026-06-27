Incêndio atinge carreta na Grande BH
O cavalo mecânico do veículo foi consumido pelas chamas na rodovia MG-424, em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
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Um incêndio atingiu parcialmente uma carreta na rodovia MG-424, em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência fio registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), na madrugada deste sábado (27/6).
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Segundo a corporação, ao chegarem no local, próximo da avenida Minas Gerais no Centro do município, os militares constataram que se tratava de incêndio no cavalo mecânico do veículo.
Os bombeiros conseguiram conter o fogo antes de causar danos mais graves à carreta. No entanto, todo o cavalo motor foi consumido pelas chamas.
O Corpo de Bombeiros precisou utilizar 3 mil litros de água para eliminar as chamas, e cerca de 40 minutos de ações de rescaldo, para evitar que o incêndio reiniciasse.
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As equipes informaram que não houve vítimas e as causas do fogo ainda não foram determinadas.