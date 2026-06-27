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Incêndio atinge carreta na Grande BH

O cavalo mecânico do veículo foi consumido pelas chamas na rodovia MG-424, em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
27/06/2026 12:19

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Cavalo motor da carreta foi consumido pelas chamas
Cavalo motor da carreta foi consumido pelas chamas crédito: CBMMG

Um incêndio atingiu parcialmente uma carreta na rodovia MG-424, em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência fio registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), na madrugada deste sábado (27/6).

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Segundo a corporação, ao chegarem no local, próximo da avenida Minas Gerais no Centro do município, os militares constataram que se tratava de incêndio no cavalo mecânico do veículo.

Os bombeiros conseguiram conter o fogo antes de causar danos mais graves à carreta. No entanto, todo o cavalo motor foi consumido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros precisou utilizar 3 mil litros de água para eliminar as chamas, e cerca de 40 minutos de ações de rescaldo, para evitar que o incêndio reiniciasse.

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As equipes informaram que não houve vítimas e as causas do fogo ainda não foram determinadas.

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