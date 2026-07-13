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Carro capota na BR-262, despenca de ribanceira e vai parar em trilhos

Quatro pessoas da mesma família ficaram feridas; uma delas foi socorrida de helicóptero

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/07/2026 05:51 - atualizado em 13/07/2026 07:06

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Família escapa com vida depois do carro cair de ponte e parar sobre trilhos
Família escapa com vida depois do carro cair de ponte e parar sobre trilhos crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um carro com uma família de Contagem saiu da pista na BR-262, capotou e parou sobre uma linha férrea na tarde desse domingo (12/7), em Ibiá, no Alto Paranaíba. Quatro pessoas ficaram feridas.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 14h30, no Km 612,1 da rodovia.

O veículo seguia no sentido Uberlândia–Belo Horizonte quando, após uma curva, o motorista, de 67 anos, perdeu o controle da direção, saiu para a esquerda da pista, capotou, desceu uma ribanceira e parou sobre os trilhos da ferrovia, próximo a um viaduto.

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No carro também estavam a esposa do motorista, de 62 anos, o filho do casal, de 34, e uma criança de 5 anos.  Uma das vítimas, uma mulher, foi socorrida de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para um hospital em Uberaba. As outras três vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Araxá.

A pista ficou interditada por mais de duas horas para o resgate das vítimas e a remoção do veículo.

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Além da PRF, atenderam a ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária Way-262 e funcionários responsável pela ferrovia.

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