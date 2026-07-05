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FATALIDADE

Mulher capota carro, bate contra árvore e morre em Minas

Acidente ocorreu no interior de Minas, na tarde desse sábado (4/7); motorista de 32 anos morreu no local

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/07/2026 12:20

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Capotamento termina em tragédia após carro ser arremessado contra árvore em MG
Capotamento termina em tragédia após carro ser arremessado contra árvore em Minas crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma mulher de 32 anos morreu ao perder o controle do carro, capotar e atingir uma árvore às margens da MG-188, em Patrocínio, no Alto Paranaíba. O acidente aconteceu no início da tarde desse sábado (4/7), por volta das 12h30, na curva de acesso à comunidade de Santa Rosa.

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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a vítima conduzia um Volkswagen Voyage quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção antes da curva. O veículo saiu da pista e colidiu lateralmente contra uma árvore de grande porte.

Com a força do impacto, a motorista morreu e ficou presa às ferragens.

Ao chegar ao local de ocorrência, os bombeiros sinalizaram a rodovia e isolaram o sistema elétrico do automóvel para eliminar o risco de incêndio ou explosão.

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A equipe aguardou a chegada da perícia da Polícia Civil, que realizou os levantamentos necessários para apurar as causas do acidente.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Patrocínio pelo serviço funerário de plantão.

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