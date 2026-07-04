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ENGAVETAMENTO

Acidente entre carreta e três carros envolve 11 pessoas em MG

Colisão na MGC-135, em Joaquim Felício, interditou a rodovia; duas crianças e dois adultos sofreram ferimentos leves

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/07/2026 07:50 - atualizado em 04/07/2026 10:20

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Engavetamento com carreta mobiliza bombeiros e deixa quatro feridos em MG
Engavetamento com carreta mobiliza bombeiros e deixa quatro feridos em MG crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um acidente entre uma carreta e três veículos envolveu 11 pessoas na tarde dessa sexta-feira (3/7), na MGC-135, em Joaquim Felício, na Região Central do estado.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 16h20, no km 479 da rodovia. Todos os quatro veículos seguiam no sentido Belo Horizonte–Montes Claros.

De acordo com os militares, uma carreta Mercedes-Benz colidiu na traseira de um Toyota Etios, provocando um engavetamento que também envolveu um Chevrolet Cruze e uma Volkswagen Parati.

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Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que não havia vítimas presas às ferragens. Ao todo, 11 pessoas estavam envolvidas no acidente. Sete recusaram atendimento médico no local.

Outras quatro vítimas, duas crianças e dois adultos, sofreram ferimentos leves, foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade de saúde.

Para evitar o risco de incêndio, os bombeiros aplicaram serragem sobre o combustível e outros fluidos derramados na pista, além de desligarem as baterias dos veículos envolvidos.

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Durante o atendimento, a MGC-135 precisou ser interditada para garantir a segurança das equipes de resgate. A ocorrência contou com o apoio do Samu e da concessionária Eco135. Após o término dos trabalhos, os veículos ficaram sob responsabilidade da concessionária.

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