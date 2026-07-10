Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE GRAVE

Carro capota na BR-381, criança morre e mãe e irmão ficam feridos

Motorista perdeu o controle da direção, rompeu a defensa metálica e o veículo despencou cerca de 10 metros dentro de um rio

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
10/07/2026 14:49 - atualizado em 10/07/2026 14:56

compartilhe

SIGA
×
Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
A motorista pediu socorro aos veículos que passavam pela rodovia crédito: arquivo/EM

Uma criança de 8 anos morreu e duas pessoas ficaram gravemente feridas após um carro cair de uma ponte e capotar na noite dessa quinta-feira (9/7) na BR-381 em Cambuí, no Sul de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 889 da rodovia, no sentido São Paulo, próximo à praça de pedágio de Cambuí.

Leia Mais

No veículo estavam uma mulher de 49 anos e os dois filhos dela, de 8 e 13 anos, ambos do sexo masculino. A motorista dirigia um Ford Focus quando o veículo saiu da pista e despencou de uma altura de cerca de 10 metros, caindo capotado no rio.

A motorista pediu socorro aos veículos que passavam pela rodovia. A criança de 8 anos morreu no local e o adolescente de 13 anos foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre. A mãe sofreu lesões leves.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O veículo foi retirado do local por volta das 3h29 desta sexta-feira (10), quando a pista foi totalmente liberada. As causas do acidente serão investigadas.

Tópicos relacionados:

capotamento feridos fernao-dias suldeminas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay