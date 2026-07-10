Carro capota na BR-381, criança morre e mãe e irmão ficam feridos

Uma criança de 8 anos morreu e duas pessoas ficaram gravemente feridas após um carro cair de uma ponte e capotar na noite dessa quinta-feira (9/7) na BR-381 em Cambuí, no Sul de Minas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 889 da rodovia, no sentido São Paulo, próximo à praça de pedágio de Cambuí.

No veículo estavam uma mulher de 49 anos e os dois filhos dela, de 8 e 13 anos, ambos do sexo masculino. A motorista dirigia um Ford Focus quando o veículo saiu da pista e despencou de uma altura de cerca de 10 metros, caindo capotado no rio.

A motorista pediu socorro aos veículos que passavam pela rodovia. A criança de 8 anos morreu no local e o adolescente de 13 anos foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre. A mãe sofreu lesões leves.

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O veículo foi retirado do local por volta das 3h29 desta sexta-feira (10), quando a pista foi totalmente liberada. As causas do acidente serão investigadas.