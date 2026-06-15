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ACIDENTE

Vídeo: carro em alta velocidade bate e causa capotamento de outro na MG-10

Motorista relatou falha nos freios antes da batida; veículo de aplicativo foi arremessado

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
15/06/2026 11:48 - atualizado em 15/06/2026 11:50

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O acidente aconteceu no sentido Lagoa Santa
O acidente aconteceu no sentido Lagoa Santa crédito: Reprodução/CBMMG

Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois carros na manhã desta segunda-feira (15/6), na MG-10, na altura do bairro Serra Verde, próximo à Cidade Administrativa, em Belo Horizonte (MG).

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Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro desce uma via de acesso em alta velocidade e atinge um veículo branco que trafegava pela marginal da MG-10. Com a força da colisão, o automóvel foi lançado para a pista lateral da rodovia e capotou.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro que provocou o acidente era ocupado por um casal de idosos. O motorista relatou aos militares que o veículo teria apresentado falha nos freios enquanto descia a rua que dá acesso à marginal da rodovia. Sem conseguir parar, ele atingiu o carro de aplicativo.

No carro atingido estavam o motorista de aplicativo e uma passageira. A mulher ficou presa no interior do veículo após o capotamento e precisou ser retirada pelos bombeiros. Já o condutor sofreu ferimentos no ombro e na perna. Segundo os militares, a lesão no ombro exigiu imobilização durante o atendimento, mas não havia confirmação de fratura.

O casal de idosos conseguiu sair do veículo sozinho após a batida. Ambos sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital Risoleta Tolentino Neves. O motorista do carro de aplicativo e a passageira foram levados para o Hospital João XXIII.

Três equipes do Corpo de Bombeiros participaram do atendimento, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar. Além da colisão, houve vazamento de combustível do carro que teria perdido os freios. Para eliminar o risco de derrapagens e novos acidentes, os militares aplicaram serragem sobre a pista para absorver o óleo.

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O acidente aconteceu no sentido Lagoa Santa. Durante o socorro às vítimas, duas faixas precisaram ser interditadas temporariamente para garantir a segurança das equipes de resgate. Após a conclusão dos trabalhos, apenas a faixa ocupada pelo veículo capotado permaneceu bloqueada, provocando retenções no trânsito da região.

 
 

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