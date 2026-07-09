Carro capota dentro de córrego e deixa motorista ferido na Grande BH
Vítima, de 26 anos, sofreu um corte no braço por causa do acidente na Região Metropolitana
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Um motorista de 26 anos ficou ferido ao capotar o carro que conduzia e cair dentro de um córrego, na manhã desta quinta-feira (9/7), no bairro Esperança, em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida Canadá, na altura do número 510.
Quando os militares chegaram ao local, encontraram o veículo capotado na parte concretada e rasa do córrego.
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O motorista estava consciente, não ficou preso às ferragens e apresentava um corte em um dos braços. Ele foi socorrido pelos familiares.
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Posteriormente, a vítima recebeu atendimento dos bombeiros. As causas do acidente ainda não foram informadas.
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Matéria em atualização