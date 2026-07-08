BR-040: motorista teria sofrido mal súbito antes de capotar ônibus

Um ônibus do transporte coletivo de Ribeirão das Neves, que faz a linha 319 (Veneza/Lagoinha), tombou na manhã desta quarta-feira (8/7) na BR-040, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A principal suspeita é de que o motorista teria sofrido um mal súbito.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 5h45, no km 511 da rodovia. A corporação foi acionada para atender uma ocorrência que apontava, inicialmente, cerca de 20 passageiros feridos, mas o número ainda não havia sido confirmado até a última atualização desta reportagem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do Bairro Colonial, em Ribeirão das Neves. A suspeita inicial da corporação é de que o motorista tenha sofrido um mal súbito, perdido o controle da direção e provocado o tombamento do coletivo. Ele tem 34 anos, é natural de Ipiaú (BA).



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o acidente aconteceu ainda durante a madrugada. As imagens indicam que o ônibus tombou enquanto fazia o retorno em uma alça de acesso da rodovia. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

O tombamento ocorreu no sentido Sete Lagoas. Conforme aplicativos de navegação, o congestionamento chega a cerca de 3 quilômetros. Segundo a PRF, o tráfego segue lento e flui pela alça de retorno.

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Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção e, se possível, utilizar rotas alternativas indicadas pelos aplicativos de navegação.