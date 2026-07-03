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Barreira que fechava passagem de pedestres na BR-040 é recuada

Acesso provisório a ponto de ônibus no município de Congonhas será mantido até o avanço das obras de duplicação da rodovia, com início previsto em agosto

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Repórter
03/07/2026 23:55

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Duplicaçao da BR 040 na região de Congonhas do KM 602 ao KM 612, ,pela concessionaria EPR Via Mineira na foto trecho da BR 040.
BR-040 no município de Congonhas, na Região Central de Minas crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press.

Um imbróglio envolvendo a Prefeitura de Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, e a concessionária EPR Via Mineira, administradora de um trecho de 232 quilômetros da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, foi solucionado nesta sexta-feira (3/7) em uma reunião. O Executivo municipal pleiteava a abertura de uma passagem para pedestres no Km 607,3 da rodovia, onde havia sido instalado um guard-rail, e a empresa se comprometeu a recuar a estrutura temporariamente. 

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O guard-rail foi instalado em um trecho onde são realizadas obras para a implantação de uma balança de pesagem em movimento de veículos, na altura do Bairro Santa Rosa. Porém, a barreira acabou impedindo que a população local acessasse um ponto de ônibus, que, segundo a Prefeitura de Congonhas, também atende moradores do Bairro Barnabé. 

De acordo com a EPR Via Mineira, o acesso provisório será mantido até o avanço das obras de duplicação da rodovia naquele trecho, cujo início está previsto para agosto deste ano. Quando os trabalhos forem concluídos, o ponto de ônibus será instalado em outro ponto, próximo ao da estrutura atual, e a passagem será novamente bloqueada.

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A concessionária afirma ainda que o fechamento de acessos irregulares à pista está previsto no contrato de concessão firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O objetivo é que não exista possibilidade para que os motoristas desviem da balança.

Segundo a empresa, os acessos anteriormente existentes no local "não atendiam aos critérios técnicos exigidos para a operação da rodovia, aumentando o risco de sinistros", e que o fechamento teve "foco na segurança viária e na preservação de vidas". 

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A EPR Via Mineira destaca ainda que o acesso provisório "mantém os critérios técnicos e de segurança da intervenção, enquanto os deslocamentos entre as comunidades continuam sendo realizados pelas vias municipais e pelos acessos regulares e devidamente sinalizados". 

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