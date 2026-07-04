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ACIDENTE

Carro capota e cai em córrego no Norte de Minas

Motorista, que sofreu ferimentos nos braços e na cabeça, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
04/07/2026 19:17

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Carro capota e cai em córrego em Janaúba
Carro capota e cai em córrego em Janaúba crédito: Divulgação/CBMMG

Durante um acidente ocorrido na tarde deste sábado (4/7), um carro foi parar dentro do córrego na Avenida Gorutubanos, em Janaúba, no Norte de Minas. O motorista, um homem de 49 anos, sofreu ferimentos leves. 

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo capotou e caiu no interior do córrego que faz parte do sistema de drenagem da avenida. O condutor conseguiu sair do automóvel antes da chegada do resgate. Ele estava consciente, mas apresentava confusão.

Os bombeiros retiraram o homem da área de risco e constataram que ele apresentava cortes na cabeça, na face e no cotovelo direito, escoriações nos braços, além de uma suspeita de fratura no úmero direito.

Depois da imobilização do braço e da estabilização da vítima em prancha longa, ela foi colocada na Unidade de Resgate e encaminhada para o Hospital Regional de Janaúba, permanecendo sob os cuidados da equipe médica.

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O local da ocorrência ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar, que adotou as providências relativas ao registro do acidente de trânsito. 

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