Homem afoga irmã em tambor e a espanca por causa de carregador na Grande BH

Uma mulher de 43 anos sofreu uma tentativa de homicídio praticada pelo próprio irmão, de 45 anos, na noite dessa sexta-feira (3/7), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a discussão teria começado por causa de um carregador de celular.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h45, na Rua Doutor José Pelegrino, no Bairro Palmital. Vizinhos acionaram a Polícia Militar após ouvirem os pedidos de socorro da mulher. Eles entraram na residência antes que a guarnição chegasse e encontraram o suspeito ajoelhado sobre a irmã, desferindo-lhe socos.

O homem foi contido pelos moradores, mas conseguiu fugir para uma área de mata. Pouco depois, os militares o localizaram e efetuaram a prisão. A vítima foi socorrida para a Upa São Benedito. Aos policiais, ela contou que estava em casa com o irmão, que estava bastante agressivo, proferindo palavras de baixo calão e, aparentemente, sob efeito de drogas.

Segundo a mulher, ao pedir que ele parasse, ela passou a ser agredida sem qualquer outro motivo. Ela relatou que foi empurrada escada abaixo, teve a cabeça mergulhada em um tambor com água, foi mordida no nariz e sofreu diversos socos no rosto. Ainda conforme a vítima, o irmão ajoelhou sobre o corpo dela, bateu repetidamente a cabeça da mulher contra o chão e dizia, durante as agressões, que ela iria morrer.

A mulher afirmou que implorou para que o irmão parasse e que só foi salva porque os vizinhos entraram na residência. Já o suspeito apresentou uma versão diferente. Segundo ele, a discussão começou após tentar carregar o celular e perceber que o carregador não funcionava. Ele disse que xingou "satanás" e que a irmã entendeu que a ofensa era dirigida a ela, iniciando uma discussão que evoluiu para uma luta corporal.

O homem afirmou que desferiu apenas um soco e que a irmã caiu. Também alegou que, após o barulho, vizinhos invadiram a residência e passaram a agredi-lo. De acordo com a Polícia Militar, ele apresentava um corte no supercílio e diversas escoriações.

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Após receber atendimento médico na UPA, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Santa Luzia.