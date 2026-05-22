BH: vídeo mostra espancamento de morador em situação de rua

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois suspeitos, de 28 e 34 anos, mataram um morador em situação de rua, de 44, na noite dessa quinta-feira (21/5), no Bairro Nova Suíça, Região Oeste de Belo Horizonte.

Nas imagens, um dos homens, usando camisa azul, aparece segurando uma barra de ferro enquanto agride a vítima com socos e empurrões na Rua Junquilhos. Outro suspeito, utilizando um chapéu de palha, acompanha toda a ação.

O morador em situação de rua carregava um carrinho de supermercado e tenta deixar o local depois das agressões. As imagens mostram que os suspeitos passam a perseguir a vítima pela rua.

Em determinado momento, um popular ainda tenta impedir a perseguição. No entanto, quando alcançam o homem, os suspeitos passam a golpeá-lo brutalmente com a barra de ferro.

Familiares reconheceram a vítima e informaram que ela era natural de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, enfrentava problemas relacionados ao consumo de álcool.

A perícia da Polícia Civil constatou um afundamento de crânio atrás da orelha esquerda. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Durante rastreamento, militares do Grupo Especializado em Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) localizaram um dos suspeitos embaixo do Viaduto Silva Lobo. Ele foi preso e encaminhado à delegacia.

As buscas pelo segundo suspeito continuam.

O outro caso

A polícia investiga se os mesmos suspeitos participaram de outro homicídio ocorrido também no Bairro Nova Suíça, na madrugada da última terça-feira (19/5).

Na ocasião, um homem, de 35, também em situação de rua, foi encontrado morto na Avenida Amazonas, por volta de 1h15. Segundo a PM, um popular acionou os militares após localizar a vítima caída no chão e sem sinais vitais. O Samu identificou um corte na região da têmpora esquerda, próximo ao olho, e confirmou a morte.

A perícia esteve no local e o corpo também foi encaminhado ao IML. Ainda conforme a polícia, a vítima possuía registros recentes de importunação sexual e era conhecida por andar pelas ruas exibindo os órgãos genitais.

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A PM informou que, pelas câmeras de segurança, as características dos suspeitos coincidem nos dois homicídios.