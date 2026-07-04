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MANUTENÇÃO PROGRAMADA

Falta de água: bairros de BH podem ser afetados nesta terça-feira (7/7)

O fornecimento de água será restabelecido gradativamente ao longo da noite de terça, informou a Copasa

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
04/07/2026 17:44 - atualizado em 04/07/2026 17:44

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Água da Copasa: como é feito o tratamento até chegar na sua torneira?
Casas que possuem caixas d'água podem não sofrer os impactos crédito: iStock

Moradores de 31 bairros de Belo Horizonte podem enfrentar interrupções no abastecimento de água na próxima terça-feira (7/7), devido a uma manutenção operacional programada da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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O fornecimento de água será restabelecido gradativamente ao longo da noite de terça, informou a Copasa.

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A companhia ressalta que imóveis com caixas d’água podem não ser impactados pela interrupção temporária do fornecimento.

Bairros que serão afetados pela falta d'água:

  • Águas Claras
  • Alta Tensão I
  • Araguaia
  • Barreiro
  • Barreiro de Cima
  • Bonsucesso
  • Brasil Industrial
  • Cardoso
  • Castanheira
  • Das Indústrias I
  • Diamante
  • Distrito Industrial do Jatobá
  • Eliana Silva
  • Flávio Marques Lisboa
  • Jatobá
  • Milionários
  • Novo das Indústrias
  • Novo Santa Cecília
  • Petrópolis
  • Santa Cecília
  • Santa Rita
  • Solar do Barreiro
  • Urucuia
  • Vale do Jatobá
  • Vila Cemig
  • Vila Corumbiara
  • Vila Ecológica
  • Vila Formosa
  • Vila Nova dos Milionários
  • Vila Pinho
  • Vitória da Conquista

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