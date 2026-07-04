Falta de água: bairros de BH podem ser afetados nesta terça-feira (7/7)

Moradores de 31 bairros de Belo Horizonte podem enfrentar interrupções no abastecimento de água na próxima terça-feira (7/7), devido a uma manutenção operacional programada da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

O fornecimento de água será restabelecido gradativamente ao longo da noite de terça, informou a Copasa.

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A companhia ressalta que imóveis com caixas d’água podem não ser impactados pela interrupção temporária do fornecimento.

Bairros que serão afetados pela falta d'água: