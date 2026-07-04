Falta de água: bairros de BH podem ser afetados nesta terça-feira (7/7)
O fornecimento de água será restabelecido gradativamente ao longo da noite de terça, informou a Copasa
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Moradores de 31 bairros de Belo Horizonte podem enfrentar interrupções no abastecimento de água na próxima terça-feira (7/7), devido a uma manutenção operacional programada da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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O fornecimento de água será restabelecido gradativamente ao longo da noite de terça, informou a Copasa.
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A companhia ressalta que imóveis com caixas d’água podem não ser impactados pela interrupção temporária do fornecimento.
Bairros que serão afetados pela falta d'água:
- Águas Claras
- Alta Tensão I
- Araguaia
- Barreiro
- Barreiro de Cima
- Bonsucesso
- Brasil Industrial
- Cardoso
- Castanheira
- Das Indústrias I
- Diamante
- Distrito Industrial do Jatobá
- Eliana Silva
- Flávio Marques Lisboa
- Jatobá
- Milionários
- Novo das Indústrias
- Novo Santa Cecília
- Petrópolis
- Santa Cecília
- Santa Rita
- Solar do Barreiro
- Urucuia
- Vale do Jatobá
- Vila Cemig
- Vila Corumbiara
- Vila Ecológica
- Vila Formosa
- Vila Nova dos Milionários
- Vila Pinho
- Vitória da Conquista