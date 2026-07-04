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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Colisão frontal deixa 11 feridos na MG-050, no Sul de Minas

Uma ultrapassagem teria provocado a colisão entre um Fiat Palio e um Fiat Doblò; entre os 12 envolvidos, uma vítima ficou presa às ferragens

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Quéren Hapuque
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Repórter
04/07/2026 18:43

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Durante o atendimento, uma das vítimas foi encontrada presa às ferragens
Durante o atendimento, uma das vítimas foi encontrada presa às ferragens crédito: Reprodução/CBMMG

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou 11 pessoas feridas na manhã deste sábado (4/7), na rodovia MG-050, na altura do km 364, entre os municípios de Passos e Itaú de Minas, no Sul do estado.

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O acidente envolveu um Fiat Palio e um Fiat Doblò, que bateram de frente após uma manobra de ultrapassagem, segundo informações apuradas no local.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em Passos foi acionado. Ao chegar, as equipes constataram 12 envolvidos no acidente, sendo que uma das vítimas ficou presa às ferragens dentro do Fiat Palio. Foi necessário o uso de equipamentos de desencarceramento para o resgate.

O atendimento contou com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por meio de unidades de suporte avançado e básico, além da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e de uma ambulância do município de Itaú de Minas.

Após o resgate, 11 vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia de Passos para avaliação e tratamento médico. A condutora do Fiat Doblò foi atendida no local, estava consciente, orientada, estável e sem lesões aparentes, não sendo necessário encaminhamento hospitalar.

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A PM permaneceu na rodovia até a chegada da perícia técnica, responsável pelos procedimentos de investigação das causas do acidente.

 
 
 

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