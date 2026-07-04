Colisão frontal deixa 11 feridos na MG-050, no Sul de Minas

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em Passos foi acionado. Ao chegar, as equipes constataram 12 envolvidos no acidente, sendo que uma das vítimas ficou presa às ferragens dentro do Fiat Palio. Foi necessário o uso de equipamentos de desencarceramento para o resgate.
O atendimento contou com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por meio de unidades de suporte avançado e básico, além da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e de uma ambulância do município de Itaú de Minas.
Após o resgate, 11 vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia de Passos para avaliação e tratamento médico. A condutora do Fiat Doblò foi atendida no local, estava consciente, orientada, estável e sem lesões aparentes, não sendo necessário encaminhamento hospitalar.