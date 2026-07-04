MG: mulher cai em cachoeira usada como tobogã e é resgatada de helicóptero

Uma mulher de 32 anos foi resgatada de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) após cair em uma cachoeira na MGC-135, no KM 545, em Augusto de Lima, na Região Central de Minas, na tarde deste sábado (4/7).
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A vítima foi imobilizada pela equipe de resgate e transportada pelo helicóptero depois das 16h, com destino ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Buenópolis também foi empenhada e prestou apoio à ocorrência.