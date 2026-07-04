MG: mulher cai em cachoeira usada como tobogã e é resgatada de helicóptero

Uma mulher de 32 anos foi resgatada de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) após cair em uma cachoeira na MGC-135, no KM 545, em Augusto de Lima, na Região Central de Minas, na tarde deste sábado (4/7).

Segundo os bombeiros, a vítima estava sobre uma pedra com formato semelhante a um tobogã quando caiu, sofrendo possível trauma raquimedular.

Ela foi encontrada consciente, porém sem movimentação nas pernas, dentro de um poço, em uma área de difícil acesso.

Uma viatura do pelotão de Curvelo e o helicóptero Arcanjo 14, do Batalhão de Operações Aéreas, foram acionados para a ocorrência. A aeronave chegou ao local às 15h50.

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A vítima foi imobilizada pela equipe de resgate e transportada pelo helicóptero depois das 16h, com destino ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Buenópolis também foi empenhada e prestou apoio à ocorrência.