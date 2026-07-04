Assine
overlay
Início Gerais
RESGATE

MG: mulher cai em cachoeira usada como tobogã e é resgatada de helicóptero

Vítima sofreu possível trauma raquimedular e foi levada ao Hospital João XXIII pelos bombeiros

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
04/07/2026 18:06 - atualizado em 04/07/2026 18:10

compartilhe

SIGA
×
Uma unidade de suporte do SAMU de Buenópolis também foi empenhada para a ocorrência
Um helicóptero foi utilizado para a ocorrência crédito: Reprodução/CBMMG

Uma mulher de 32 anos foi resgatada de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) após cair em uma cachoeira na MGC-135, no KM 545, em Augusto de Lima, na Região Central de Minas, na tarde deste sábado (4/7).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo os bombeiros, a vítima estava sobre uma pedra com formato semelhante a um tobogã quando caiu, sofrendo possível trauma raquimedular.

Leia Mais

Ela foi encontrada consciente, porém sem movimentação nas pernas, dentro de um poço, em uma área de difícil acesso.

Uma viatura do pelotão de Curvelo e o helicóptero Arcanjo 14, do Batalhão de Operações Aéreas, foram acionados para a ocorrência. A aeronave chegou ao local às 15h50.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vítima foi imobilizada pela equipe de resgate e transportada pelo helicóptero depois das 16h, com destino ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Buenópolis também foi empenhada e prestou apoio à ocorrência.

Tópicos relacionados:

acidente bombeiros cachoeira minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay