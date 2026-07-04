Mãe de Eliza Samúdio comenta desaparecimento da ex de Bruno

A mãe de Eliza Samúdio, Sônia Moura, se pronunciou neste sábado (4/7) sobre o desaparecimento de Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, ex-esposa do goleiro Bruno Fernandes.

Em publicação nas redes sociais, Sônia cobrou uma resposta das forças de segurança e afirmou esperar que o caso tenha um desfecho diferente do que envolveu o desaparecimento da própria filha.

"A minha filha há 16 anos foi dada como desaparecida e até os dias atuais não tenho resposta. A minha filha virou estatística. Será que Dayanne fará parte dessa estatística? Espero que o final seja positivo", escreveu.

Dayanne está desaparecida desde o fim da manhã de quinta-feira (2/7). O atual companheiro dela registrou um boletim de ocorrência na madrugada de sexta-feira (3/7), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde o casal mora.

Segundo o registro policial, ela deixou cartas em tom de despedida e o próprio celular na residência. No aparelho, o companheiro encontrou conversas com pessoas que cobravam dívidas.

Antes de desaparecer, Dayanne deixou os filhos na casa da mãe, por volta das 11h, e, desde então, não fez mais contato. Dayanne foi casada com o goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo homicídio da modelo Eliza Samúdio em 2010.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Dayanne pode entrar em contato com o Disque Denúncia (181), a Polícia Militar (190), a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida da Polícia Civil de Minas Gerais, pelo telefone 0800 2828 197, ou pelo Disque 100.

Relembre o caso

Em 2013, Bruno Fernandes foi condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, com quem havia tido um relacionamento, que resultou no nascimento do filho do casal, Bruninho. A sentença foi de 23 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação do cadáver. Na época, Dayanne acompanhou o julgamento, em Contagem, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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A modelo era mãe do filho do goleiro e foi assassinada em Minas Gerais, mas o corpo nunca foi encontrado. O atleta obteve progressão para o regime semiaberto em 2019 e, desde janeiro de 2023, está em liberdade condicional.