Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Ex-mulher do goleiro Bruno deixou carta antes de desaparecer

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, deixou manuscritos em tom de despedida: companheiro encontrou registros de dívidas com agiotas

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
03/07/2026 20:50

compartilhe

SIGA
×
Dayanne Souza em 2013, no julgamento do goleiro Bruno, no Forum de Contagem, na Grande BH
Dayanne Souza em 2013, no julgamento do goleiro Bruno, no Forum de Contagem, na Grande BH crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, deixou cartas em tom de despedida, além do próprio celular, no qual o atual companheiro dela, de 36 anos, encontrou conversas com agiotas, que cobravam dívidas. No passado, ela foi casada com o goleiro Bruno Fernandes: os dois estavam juntos quando o então atleta foi acusado de assassinar a modelo Eliza Samudio, em 2010.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dayanne está desaparecida desde o fim da manhã desta quinta-feira (2/7). O companheiro dela registrou um boletim de ocorrência (BO) na madrugada desta sexta-feira (3/7) junto à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O casal reside em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações do BO, Dayanne teria saído residência e deixado os filhos na casa da mãe dela, por volta das 11h. Em seguida, ficou incomunicável.

Leia Mais

Se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro de Dayanne, a orientação é acionar o Disque Denúncia (181), a PMMG (190), a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida da Polícia Civil de Minas Gerais (0800-2828-197) ou o Disque 100 (denúncias de violações de direitos humanos). 

Relembre o caso

Em 2013, Bruno Fernandes foi condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, com quem havia tido um relacionamento, que resultou no nascimento do filho do casal, Bruninho. A sentença foi de 23 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação do cadáver. Na época, Dayanne acompanhou o julgamento, que foi realizado em Contagem, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A modelo era mãe do filho do goleiro e foi assassinada em Minas Gerais, mas o corpo nunca foi encontrado. O atleta obteve progressão para o regime semiaberto em 2019 e, desde janeiro de 2023, está em liberdade condicional.

Tópicos relacionados:

bruno goleiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay