Ex-mulher do goleiro Bruno desaparece na Grande BH

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, está desaparecida desde o fim da manhã desta quinta-feira (2/7). Ela foi casada com o goleiro Bruno Fernandes quando o então atleta foi acusado de assassinar a modelo Eliza Samúdio, em 2010.

Atualmente, porém, a mulher está em outro relacionamento: quem acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi o companheiro dela, de 36 anos. Ele registrou um boletim de ocorrência (BO) na madrugada desta sexta-feira (3/7).

De acordo com informações do BO, Dayanne teria saído do imóvel onde o casal reside, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e deixado os filhos na casa da mãe dela, por volta das 11h. Em seguida, ficou incomunicável.

Ainda segundo o relato prestado à PMMG, Dayanne teria escrito cartas de despedida. Ela também deixou o celular, onde o companheiro localizou conversas sobre diversas dívidas, com indivíduos que se identificaram como agiotas.

Se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro de Dayanne, a orientação é acionar o Disque Denúncia (181), a PMMG (190), a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida da Polícia Civil de Minas Gerais (0800-2828-197) ou o Disque 100 (denúncias de violações de direitos humanos).

Relembre o caso

Em 2013, Bruno Fernandes foi condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, com quem havia tido um relacionamento, que resultou no nascimento do filho do casal, Bruninho. A sentença foi de 23 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação do cadáver.

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A modelo era mãe do filho do goleiro e foi assassinada em Minas Gerais, mas o corpo nunca foi encontrado. O atleta obteve progressão para o regime semiaberto em 2019 e, desde janeiro de 2023, está em liberdade condicional.