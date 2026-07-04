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VIOLÊNCIA

Homem é preso por ameaçar de morte ex-companheiro em Patos de Minas

Segundo a Polícia Militar (PMMG), imagens mostram o suspeito sacando uma faca e indo em direção à vítima

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
04/07/2026 15:50

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Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha passagens por roubo, tráfico, lesão corporal e ameaça
Com base nas imagens, os militares iniciaram rastreamento e localizaram o suspeito crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante suspeito por ameaçar de morte o ex-companheiro, de 26, com uma faca, na Praça Desembargador Frederico, no Centro de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nessa sexta-feira (3/7). A ação foi registrada por câmeras do sistema de videomonitoramento Olho Vivo.

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Segundo a Polícia Militar (PMMG), as imagens mostram o suspeito sacando uma faca e indo em direção à vítima, que saiu correndo pela praça para escapar. Em seguida, o homem deixou o local em uma motocicleta Honda Biz de cor rosa.

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Com base nas imagens, os militares iniciaram rastreamento e localizaram o suspeito. Durante a abordagem, ele confessou ter ameaçado de morte o ex-companheiro e informou que havia jogado a faca utilizada no crime em um lote vago. A arma foi apreendida.

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A vítima contou aos policiais que manteve um relacionamento amoroso com o autor por quatro anos e meio, mas que o namoro chegou ao fim, e o ex-companheiro não aceitava a separação.

Ainda segundo o relato, o suspeito entrou em contato dizendo que precisava conversar e marcou um encontro na praça. Ao chegar ao lugar, sentou-se ao lado da vítima e passou a vociferar ofensas e comentários depreciativos.

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A vítima afirmou que pediu para o ex deixar o local. Nesse momento, ele ficou agressivo, passou a ameaçá-la de morte, sacou a faca e avançou em sua direção. Temendo ser atacada, fugiu correndo. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão de Patos de Minas.

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