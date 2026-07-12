Capotamento de caminhão mobiliza socorro e interdita Anel Rodoviário de BH
Veículo de carga tombou em área de escape durante a madrugada e motorista foi encaminhado a hospital. Pista precisou ser interditada
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Um caminhão carregado com mexericas capotou na madrugada deste domingo (12/07), por volta das 2h, no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro Olhos D'Água, na Região do Barreiro.
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O condutor do veículo, um homem de 41 anos, foi a única vítima do acidente e sofreu suspeita de fratura em uma das pernas, o que motivou sua condução imediata para uma unidade hospitalar pelas equipes do Samu.
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O acidente ocorreu na área de escape da via, um dispositivo de segurança que estende a via para um espaço de amortecimento projetado para conter veículos pesados em situações de falha mecânica na descida da rodovia, no sentido Bairro Betânia.
A carga de frutas ficou espalhada na via, mas o principal foco de preocupação das autoridades foi o vazamento de combustível do caminhão, que gerou uma extensa mancha de óleo no asfalto, elevando o risco de novas colisões na pista de alto fluxo.
Para mitigar os perigos aos demais motoristas que transitavam pelo Anel Rodoviário, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) executou a aplicação de serragem sobre toda a extensão atingida pelo óleo.
Por que o uso de serragem na pista?
A ação foi necessária para restabelecer a aderência dos pneus ao pavimento. “Realizamos a aplicação de serragem para sanar o perigo de novos acidentes devido ao vazamento de combustível na via”, informou o CBMMG.
Durante os trabalhos de socorro e limpeza da pista, a rodovia, no sentido Vitória, precisou ser interditada parcialmente.
O bloqueio temporário visou garantir a segurança das equipes de resgate e a correta manipulação do combustível vazado.
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Após a contenção do risco e o atendimento médico ao motorista, a área foi deixada aos cuidados da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Guarda Civil Municipal (GCM) para a continuidade das providências cabíveis e liberação definitiva do fluxo.
Capotamento no Anel Rodoviário
- 2h de domingo (12/07): acionamento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para o acidente
- Deslocamento: envio de guarnições ao bairro Olhos D'Água para socorro ao condutor e controle do vazamento
- Ação de segurança: aplicação de serragem para neutralizar o óleo espalhado na pista
- Gestão do tráfego: interdição parcial da via no sentido Vitória durante a operação
- Finalização: entrega do local à Polícia Militar e Guarda Civil Municipal para liberação do fluxo viário
Segurança em rodovias
- Manutenção preventiva: realize revisões periódicas em freios, pneus e sistema de direção
- Respeito aos limites: obedeça à sinalização de velocidade, especialmente em descidas acentuadas
- Distância segura: mantenha espaço suficiente entre seu veículo e o da frente para manobras de emergência
- Uso das áreas de escape: dirija o veículo para a caixa de contenção caso perceba falhas mecânicas severas ou falta de freios