Motorista bêbado atropela sete pessoas e é preso na Grande BH
Segundo a PM, suspeito estava embriagado e atingiu pedestres e motociclistas após uma discussão no trânsito, em Justinópolis
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Um motorista foi preso na madrugada desta segunda-feira (6/7) ao atropelar sete pessoas no distrito de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo a Polícia Militar, o atropelamento aconteceu na Avenida Denise Cristina da Rocha.
De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor apresentava sinais de embriaguez e atingiu pedestres e motociclistas após uma discussão no trânsito.
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Ao todo, sete pessoas ficaram envolvidas na ocorrência. Uma delas precisou ser socorrida. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.
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O motorista foi preso em flagrante.
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As circunstâncias da discussão que antecedeu o atropelamento ainda serão apuradas. O caso segue em atualização.