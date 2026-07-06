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DISCUSSÃO NO TRÂNSITO

Motorista bêbado atropela sete pessoas e é preso na Grande BH

Segundo a PM, suspeito estava embriagado e atingiu pedestres e motociclistas após uma discussão no trânsito, em Justinópolis

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/07/2026 07:14

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PM descobre que vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas
Depois de discussão no trânsito, motorista atropela sete pessoas em Neves crédito: PMMG/Divulgação

Um motorista foi preso na madrugada desta segunda-feira (6/7) ao atropelar sete pessoas no distrito de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o atropelamento aconteceu na Avenida Denise Cristina da Rocha.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor apresentava sinais de embriaguez e atingiu pedestres e motociclistas após uma discussão no trânsito.

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Ao todo, sete pessoas ficaram envolvidas na ocorrência. Uma delas precisou ser socorrida. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O motorista foi preso em flagrante.

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As circunstâncias da discussão que antecedeu o atropelamento ainda serão apuradas. O caso segue em atualização.

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