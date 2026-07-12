Belo Horizonte tem domingo de sol, forte seca e semana de resfriamento
Queda na temperatura mínima marcará a semana na capital mineira, segundo previsão do Inmet, que também indica estabilização do tempo
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Belo Horizonte amanheceu neste domingo (12/07) sob influência de nebulosidade e temperaturas que podem chegar a 28°C, mas o clima dá sinais de mudança.
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A partir de segunda-feira (13/07), a capital mineira entra em um processo de resfriamento progressivo, com os termômetros iniciando uma trajetória de queda acentuada ao longo da semana, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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A transição climática também é observada em outras regiões de Minas Gerais, que acompanham a tendência de estabilização do céu.
O cenário meteorológico na cidade começa a se transformar já na segunda-feira, quando o céu passa de encoberto para claro, acompanhando o declínio das temperaturas máximas.
A tendência de resfriamento se consolida na quarta-feira, com previsão de mínimas na casa dos 11°C, refletindo uma massa de ar que favorece o tempo mais aberto e firme em todo o estado.
Neste domingo (12/07), a previsão meteorológica da Defesa Civil de Belo Horizonte registrou temperatura mínima de 13°C, com expectativa de máxima chegando a 30°C. O tempo seco permanece como um ponto de atenção, com a umidade relativa mínima do ar estimada em torno de 20% no período da tarde.
As temperaturas mínimas registradas nas regionais da capital mineira variaram ao longo do dia, com as medições mais baixas concentradas no início da madrugada e da manhã. Venda Nova registrou 13°C às 3h55, enquanto a estação da Pampulha marcou 14°C às 6h, apresentando sensação térmica de 15,3°C.
Em contrapartida, as outras estações monitoradas apresentaram valores de temperatura mínima mais elevados.
A regional Oeste marcou 17,9°C à 1h, com sensação térmica de 15,7°C, seguida pela Centro-Sul, que registrou 17,1°C logo no início do dia, à 0h05. A medição mais alta entre as regionais citadas ocorreu no Barreiro, com 19,9°C registrados às 6h20.
Segundo o Inmet, o decorrer da semana será marcado por um resfriamento progressivo e tempo mais firme.
Na terça-feira, 14 de julho, o dia terá poucas nuvens, com temperaturas entre 13°C e 24°C e umidade alcançando 95%. A tendência de queda nas mínimas se consolida na quarta-feira, 15 de julho, quando os termômetros marcarão entre 8°C e 22°C.
O período encerra na quinta-feira, 16 de julho, com céu claro, temperaturas estáveis, com mínima de 8°C e máxima de 23°C, apresentando um leve aumento térmico e umidade que pode chegar a 100%.
Vai chover no estado de Minas Gerais?
A previsão do Inmet aponta uma instabilidade inicial entre domingo (12/07) e segunda-feira (13/07), nas regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Campos das Vertentes e Sul/Sudoeste de Minas.
Essas áreas apresentam maior volume de nebulosidade e ocorrência de chuvas isoladas ou pancadas.
Já de terça-feira (14/07) a quinta-feira (16/07) ocorre uma transição e estabilização, na avaliação do instituto.
O estado experimenta uma redução gradual da nebulosidade, com o avanço de massas de ar que favorecem o tempo mais aberto.
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As regiões Norte, Noroeste, Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba e Central Mineira são as primeiras a apresentar condições de céu claro ou poucas nuvens, tendência que se estende para todo o estado até o dia 16 de julho.
Transição climática em Minas Gerais
- Domingo (12/07) e segunda-feira (13/07): período de instabilidade com nebulosidade e chuvas isoladas em diversas regiões
- Terça-feira (14/07): início da estabilização do tempo com redução de nuvens e queda na temperatura
- Quarta-feira (15/07): consolidação do resfriamento com mínimas na casa dos 8°C e tempo firme
- Quinta-feira (16/07): predomínio de céu claro com temperaturas estáveis e umidade elevada pela manhã
Cuidados com o tempo seco e frio
- Hidratação constante: beber bastante água ao longo do dia para manter as mucosas hidratadas
- Uso de umidificadores: utilizar aparelhos ou bacias com água nos quartos durante o período de baixa umidade
- Proteção térmica: vestir roupas adequadas para evitar a exposição direta ao frio intenso nas primeiras horas da manhã
- Cuidados respiratórios: evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 10h e às 16h, quando os níveis de umidade atingem os índices mais críticos