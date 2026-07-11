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MG: batida entre ônibus e caminhão deixa duas pessoas mortas na MGC-267

O motorista do caminhão contou que o tanque do caminhão, com carga de leite, se soltou e atingiu a lateral do coletivo 

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
11/07/2026 17:55

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Duas mulheres foram encontradas mortas, presas às ferragens do ônibus.
Duas mulheres foram encontradas mortas, presas às ferragens do ônibus crédito: CBMMG/Divulgação

Uma batida entre um ônibus de viagem e um caminhão deixou duas mulheres mortas na madrugada deste sábado (11/7) no trecho da MGC-267 que liga os municípios de Conceição do Rio Verde e Cambuquira, no Sul de Minas. 

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, três ambulâncias do Samu e uma viatura da Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento. As vítimas com quadros mais graves foram levadas ao pronto atendimento hospitalar do município de Três Corações e as de menor gravidade para Cambuquira.

O motorista do caminhão, com placas de Lambari, não apresentava lesões aparentes e dispensou atendimento. 

O condutor do ônibus de excursão, de 48 anos, natural de Diogo de Vasconcelos, na Zona da Mata, foi avaliado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ele também não tinha lesões aparentes e dispensou atendimento.

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Ele contou aos militares que o ônibus tinha partido de Mariana, na Região Central do estado, com destino a Aparecida, São Paulo. O motorista não soube informar a quantidade exata de passageiros transportados. 

Sobre a possível causa do acidente e sua dinâmica, disse que, ao passar por uma curva, o tanque do caminhão, carregado de leite, que vinha no sentido contrário, se desprendeu do chassi, caiu na pista e atingiu a lateral direita do coletivo.

Duas mulheres foram encontradas mortas, presas às ferragens do ônibus. Uma delas era a esposa do motorista, que estava no banco ao lado dele. A outra era uma passageira que estava na parte central do coletivo.  

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Após os trabalhos da perícia feitos pela Polícia Civil, os corpos foram retirados e entregues ao serviço funerário de Lambari.

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