Batida entre vários veículos causa caos no Anel Rodoviário em BH

Uma batida entre seis veículos traz o caos no Anel Rodoviário no início da tarde desta segunda-feira (10/7), em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente envolveu dois caminhões e quatro carros de passeio.



A batida provocou três vítimas. Uma delas teve traumatismo cranioencefálico, a outra com dores na lombar e uma com escoriações. Equipes do CBMMG e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estão no local do acidente para o resgate e apoio às vítimas.

Matéria em atualização.