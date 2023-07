Homem que enviou nudes para menina de 12 anos é preso no interior de MG

Está preso um homem, 36 anos, que enviou fotos nu e um vídeo com cenas de teor sexual para uma adolescente de 12 anos. O crime ocorreu em Nova Era, Região Central do estado.

Durante a investigação, cujo objetivo é combater crimes sexuais contra crianças e adolescentes, foi apurado que o suspeito mantinha contato, por meio de rede social, com uma garota de 12 anos.

Segundo a Polícia Civil, nas conversas, de cunho sexual, o homem enviou fotos dele pelado para a garota, induzindo-a a retribuir com fotos dela nua. Ainda no curso das apurações, a perícia encontrou no celular do investigado acessos a sites e históricos de pesquisas relacionadas à pedofilia e zoofilia.