Homem cai em 'golpe do nudes' e perde R$ 1 mil reais

Homem enviou fotos íntimas para o golpista (foto: Reprodução/Pixabay) Um homem de 29 anos, morador de Inhaúma, na Região Central de Minas Gerais, caiu no "golpe do nudes" e teve um prejuízo de R$ 1 mil, informou a Polícia Civil (PCMG) nesta segunda-feira (10/7).

Depois de trocarem mensagens pelo Whatsapp, o criminoso pediu para que a vítima enviasse fotos em que estivesse nu, mas sem mostrar o rosto. O homem enviou as imagens.

Então, o golpista se identificou como um delegado e começou a extorqui-lo, alegando que as fotos teriam sido trocadas com um menor de idade. E para evitar que uma denúncia fosse feita, ele precisaria enviar dinheiro para o contato.

Com medo, a vítima mandou um pix de R$ 600 e outro de R$ 400. Mas com a insistência do contato para que ele mandasse mais dinheiro, o homem procurou a polícia e descobriu que se tratava de um golpe.

A investigação continua, informou a Polícia Civil.