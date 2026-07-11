Homem com sinais de embriaguez bate em poste e é detido pela polícia em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 32 anos foi detido pela Polícia Militar após bater em um poste na Avenida Silva Lobo, no cruzamento com a Avenida Amazonas, no Bairro Prado, região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (11/7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, durante um patrulhamento na região, uma viatura teria se deparado com o acidente. Com o impacto da batida, a estrutura do poste ficou abalada. O motorista seria o único ocupante do veículo e estaria com sinais de embriaguez.

Uma ambulância do Samu foi chamada, o homem foi atendido, mas dispensou a condução para o hospital. Ele foi detido em seguida.

A Cemig foi acionada para desligar a energia e fazer reparos na rede. Os bombeiros foram acionados por causa do vazamento de combustível na via.

Uma faixa da avenida ficou interditada por risco de eletrocussão e derrapagem. A calçada também foi isolada e os militares aplicaram serragem sobre a mancha de óleo na pista.

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Na batida, nove patinetes elétricos foram danificados. A empresa responsável pelos equipamentos esteve no local para recolhimento.