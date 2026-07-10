Vídeo: homem incendeia oficina após discussão por R$ 120 em Minas

Um homem de 55 anos é suspeito de atear fogo em uma oficina mecânica na noite dessa quarta-feira (8/7), em Passos, no Sul de Minas, após uma discussão envolvendo um pedido de reembolso de R$ 120. O incêndio foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o crime ocorreu por volta das 18h, em uma oficina na Avenida Juca Stockler, no Bairro Aclimação. Conforme a ocorrência, o homem derramou óleo diesel sobre pneus e uma mesa da recepção e, em seguida, ateou fogo no local antes de fugir.

O gerente da oficina contou aos policiais que, em 24 de junho, realizou troca, alinhamento e balanceamento dos pneus do veículo do cliente. Cerca de 15 dias depois, o homem retornou alegando que o serviço não havia sido efetuado.

Ainda conforme o gerente, foi oferecida uma nova avaliação do carro, já que o serviço ainda estava dentro do prazo de garantia. Caso fosse constatada alguma irregularidade, o reparo seria feito sem custos. No entanto, o cliente recusou a proposta e exigiu o reembolso de R$ 120 referentes ao alinhamento e balanceamento.

Diante da negativa, o dono do automóvel teria se exaltado, ofendido funcionários e feito ameaças. Segundo o gerente, ele afirmou: "Vou voltar aqui e todos vão me pagar. Aqui é homem e não moleque".

O responsável pela oficina disse ainda que o homem permaneceu na porta do estabelecimento chamando os funcionários de "ladrões". Horas depois, teria retornado e provocado o incêndio. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 5 mil. Uma funcionária confirmou a versão apresentada pelo gerente.

A versão do suspeito

À polícia, o homem negou as acusações. Ele declarou que procurou a oficina apenas para trocar os pneus e que não autorizou outros serviços sugeridos pelos mecânicos, como a troca dos amortecedores e a cambagem (serviço que mantém o carro estável, evita desgaste irregular dos pneus e melhora a segurança na direção).

Segundo ele, ao retirar o veículo, percebeu que a nota fiscal incluía cobrança por alinhamento e balanceamento. Disse ainda que foi informado por uma atendente de que aquele valor correspondia à troca dos bicos e válvulas dos pneus e, por isso, pagou cerca de R$ 1.300 pelo serviço.

Dias depois, levou o carro a um mecânico de confiança, que relatou que o alinhamento e o balanceamento não haviam sido realizados. Com isso, retornou à oficina para pedir o reembolso, porém teve o pedido negado.

O homem negou ter ameaçado funcionários e relatou que não ateou fogo no estabelecimento. Segundo ele, no horário do incêndio, estava na casa da irmã. Ele também alegou que as imagens das câmeras de segurança não permitem identificar o autor do crime.

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O gerente, por sua vez, sustenta que é possível reconhecer o suspeito e informou que apresentará novas imagens, registradas na área externa da oficina, para reforçar a identificação.