Homem é preso com cocaína escondida em tanque de combustível

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na tarde dessa quinta-feira (9/7) depois da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar 13 tabletes de pasta base de cocaína escondidos no tanque de combustível de um carro na BR-262, em Campo Florido, no Triângulo Mineiro.

Segundo a PRF, a abordagem ocorreu por volta das 17h30, durante uma operação de combate ao crime na praça de pedágio do km 848 da rodovia.

O veículo, um Hyundai HB20 alugado, passou pela pista de cobrança automática, o que impossibilitou a abordagem imediata. Os policiais acompanharam o automóvel e realizaram a fiscalização logo à frente, ainda nas proximidades da praça de pedágio.

Durante a verificação dos documentos, o motorista apresentou nervosismo e deu informações contraditórias sobre o motivo da viagem. Diante da suspeita, os agentes conduziram o veículo até a Unidade Operacional da PRF para uma vistoria detalhada.

Na inspeção, os policiais localizaram 13 tabletes de pasta base de cocaína escondidos no compartimento do tanque de combustível, sob o banco traseiro. A droga estava embalada em balões de borracha.

Após a descoberta, o motorista afirmou que havia retirado o carregamento em Campo Grande (MS) e que o entregaria em Uberlândia. Pelo transporte, segundo ele, receberia R$ 10 mil.

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O suspeito, a droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Uberaba, onde a ocorrência foi registrada.