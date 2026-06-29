PRF recupera Hilux furtada em BH durante fiscalização na BR-262

Uma caminhonete Toyota Hilux furtada em Belo Horizonte foi recuperada na última sexta-feira (26/6) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização de rotina na BR-262, em Bom Despacho, Centro-Oeste de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada no km 467 da rodovia. A mulher que conduzia o veículo acabou detida pelos agentes.



De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu durante ações de fiscalização realizadas na rodovia federal. Durante a verificação dos dados da caminhonete, os policiais constataram que havia um registro de furto vinculado ao veículo na capital mineira. A condutora foi detida e encaminhada, juntamente com a caminhonete recuperada, para as providências cabíveis da Polícia Judiciária.



A recuperação do veículo integra as ações de combate ao crime e de fiscalização desenvolvidas pela PRF nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. Segundo a corporação, abordagens de rotina têm papel fundamental na identificação de veículos furtados, roubados ou com sinais de adulteração.



A PRF não divulgou detalhes sobre as circunstâncias do furto, nem informações adicionais sobre a identidade da mulher detida. O caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar a origem do veículo e eventual participação da suspeita na ocorrência.



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A caminhonete deverá ser submetida aos procedimentos legais para posterior restituição ao proprietário.