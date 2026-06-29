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Trânsito de BH se intensifica na Região Centro-Sul minutos antes do jogo

Aplicativos apontam lentidão em corredores importantes da região; fluxo aumenta com movimentação de torcedores brasileiros

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SM
Sofia Maia
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Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
29/06/2026 13:35 - atualizado em 29/06/2026 13:38

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Trânsito na Afonso Pena com Getúlio Vargas
Trânsito na Afonso Pena com Getúlio Vargas está engarrafado poucos minutos antes de o Brasil enfrentar o Japão, na fase do mata-mata crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA.Press

O trânsito na Região Centro-Sul de Belo Horizonte apresentou retenções e aumento significativo no fluxo de veículos nas horas que antecederam a partida desta segunda-feira (29/6). Motoristas enfrentaram lentidão em importantes corredores viários da capital, especialmente nas avenidas Afonso Pena, Nossa Senhora do Carmo, do Contorno e Raja Gabaglia, segundo informações de aplicativos de monitoramento em tempo real, como Waze e Google Maps.

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A combinação entre o horário de pico e a movimentação de torcedores provocou reflexos em diversas vias de acesso à região mais movimentada da cidade. Usuários dos aplicativos relataram trechos com velocidade reduzida e congestionamentos pontuais, principalmente nos acessos à Savassi, Funcionários e Lourdes.

Percursos que normalmente são feitos em cerca de 10 a 15 minutos chegaram a exigir até 30 minutos em vias de ligação entre Savassi, Lourdes e o entorno da Praça da Liberdade, de acordo com o aplicativo Waze.

Recomendações

Para quem precisa circular pelo centro da capital durante o período pré-jogo, a orientação é antecipar deslocamentos, priorizar o transporte coletivo quando possível e buscar rotas alternativas para evitar os pontos de maior concentração de veículos.

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A expectativa é de que o fluxo permaneça elevado até o início da partida, com tendência de melhora gradual após o horário do jogo.

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