Trânsito de BH se intensifica na Região Centro-Sul minutos antes do jogo
Aplicativos apontam lentidão em corredores importantes da região; fluxo aumenta com movimentação de torcedores brasileiros
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O trânsito na Região Centro-Sul de Belo Horizonte apresentou retenções e aumento significativo no fluxo de veículos nas horas que antecederam a partida desta segunda-feira (29/6). Motoristas enfrentaram lentidão em importantes corredores viários da capital, especialmente nas avenidas Afonso Pena, Nossa Senhora do Carmo, do Contorno e Raja Gabaglia, segundo informações de aplicativos de monitoramento em tempo real, como Waze e Google Maps.
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É 13:25 da tarde— O Atleticano que mais pega ônibus em BH ???? (@Thurblackbus) June 29, 2026
Mas o trânsito parece de 17h pic.twitter.com/bSS0RAzJn8
A combinação entre o horário de pico e a movimentação de torcedores provocou reflexos em diversas vias de acesso à região mais movimentada da cidade. Usuários dos aplicativos relataram trechos com velocidade reduzida e congestionamentos pontuais, principalmente nos acessos à Savassi, Funcionários e Lourdes.
O trânsito de BH é um inferno— Discipulo de Everson Felipe (@alohaTeus) June 29, 2026
Quase duas horas preso nele
Percursos que normalmente são feitos em cerca de 10 a 15 minutos chegaram a exigir até 30 minutos em vias de ligação entre Savassi, Lourdes e o entorno da Praça da Liberdade, de acordo com o aplicativo Waze.
Recomendações
Para quem precisa circular pelo centro da capital durante o período pré-jogo, a orientação é antecipar deslocamentos, priorizar o transporte coletivo quando possível e buscar rotas alternativas para evitar os pontos de maior concentração de veículos.
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A expectativa é de que o fluxo permaneça elevado até o início da partida, com tendência de melhora gradual após o horário do jogo.