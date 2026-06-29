Preocupado com árvore na rua? Veja regras da PBH para poda

As árvores espalhadas pelas ruas e espaços públicos de Belo Horizonte são responsáveis por refrescar a capital, mas a falta de cuidados com as copas e galhos pode colocar em risco a população. Pensando nisso, a prefeitura oferece canais oficiais para solicitação de serviço de poda e corte. Outros canais oficiais também são utilizados para risco iminente de queda.

Alguns indícios podem ajudar a identificar uma árvore que apresenta perigo à população. São sinais de risco:

Inclinação acentuada: árvores que se inclinam de forma repentina ou que apresentam uma inclinação superior a 45 graus podem ter as raízes comprometidas. Se houver elevação do solo no lado oposto à inclinação, o perigo é iminente.

árvores que se inclinam de forma repentina ou que apresentam uma inclinação superior a 45 graus podem ter as raízes comprometidas. Se houver elevação do solo no lado oposto à inclinação, o perigo é iminente. Galhos secos e mortos: a presença de muitos galhos sem folhas, quebradiços ou com a casca soltando na copa da árvore é um sinal de que ela pode estar doente ou morrendo.

a presença de muitos galhos sem folhas, quebradiços ou com a casca soltando na copa da árvore é um sinal de que ela pode estar doente ou morrendo. Rachaduras e buracos no tronco: fissuras profundas, cavidades ou áreas com madeira em decomposição (ocos) enfraquecem a estrutura da árvore, tornando-a mais suscetível a quedas.

fissuras profundas, cavidades ou áreas com madeira em decomposição (ocos) enfraquecem a estrutura da árvore, tornando-a mais suscetível a quedas. Presença de fungos ou cupins: o aparecimento de cogumelos na base do tronco ou a identificação de serragem indicam atividade de fungos ou cupins, que se alimentam da madeira e comprometem a sustentação da planta.

o aparecimento de cogumelos na base do tronco ou a identificação de serragem indicam atividade de fungos ou cupins, que se alimentam da madeira e comprometem a sustentação da planta. Raízes expostas ou danificadas: obras no entorno, como reparos em calçadas ou asfalto, podem danificar as raízes e desestabilizar a árvore, mesmo que os danos não sejam visíveis no tronco ou na copa.

Ao observar sinais, o cidadão deve acionar a prefeitura imediatamente. O contato pode ser feito através do aplicativo PBH APP (disponível nas lojas de aplicativos) e no portal PBH, na aba: Árvore - Poda de Árvore em Passeios, Praças, etc.

A prefeitura orienta que a população não realize poda ou corte em árvores públicas por conta própria porque configura crime e pode provocar acidentes na rede elétrica e atingir pedestres e veículos. Também não é indicado o plantio de árvores no passeio por conta própria. O serviço deve ser feito pelo poder público para garantir a escolha de espécie e local adequados.

Regras para árvores em áreas particulares

Árvores em áreas particulares podem ser podadas pelos proprietários, porém com autorização da prefeitura. Ela pode ser emitida pela Regional da Prefeitura ou pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente em casos especiais. Também deve ser realizada pelo aplicativo PBH APP ou pelo portal PBH na aba: Autorização para Supressão em Área Privada





Acionamento dos Bombeiros e Cemig

O Corpo de Bombeiros também realiza o corte/supressão de árvores. Essa é uma das ocorrências mais atendidas pela corporação. Os cidadãos devem acionar o atendimento a partir do telefone 156 para árvores em locais públicos.

Os bombeiros devem ser acionados em situações de risco iminente, quando a árvore oferecer perigo de cair e atingir pessoas, animais, casas ou veículos. Os militares também devem acionados quando ela já estiver caída, gerando prejuízo e transtorno as pessoas.

O acionamento da corporação é exigido porque é um serviço técnico e de alto risco. Os bombeiros orientam que as pessoas jamais tentem realizar o trabalho sozinhas ou sem autorização.

Já se os galhos estiverem em contato direto com a fiação elétrica, o serviço deve ser solicitado à Cemig, concessionária de energia, pelo telefone 116.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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**Com informações de Izabella Caixeta