Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE DROGAS

Cocaína ‘escama de peixe’ é apreendida e dupla é presa em Minas

Dois homens foram detidos com grande quantidade de drogas 'puras', incluindo também maconha 'colômbia gold', além de armas e munições

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
09/07/2026 13:59

compartilhe

SIGA
×
Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha passagens por roubo, tráfico, lesão corporal e ameaça
Polícia Militar deu voz de prisão aos homens e apreendeu drogas no Bairro Fraternidade, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce mineiro crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Uma grande quantidade de drogas, armas e munições foi apreendida no Bairro Fraternidade, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce mineiro, na noite dessa quarta-feira (8/7). Dois homens, de 22 e 29 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), um dos suspeitos foi visto saindo de uma casa quando foi abordado por terem recebido denúncias sobre possível tráfico de drogas.

Os policiais encontraram entorpecentes com ele e foram até o Bairro Vila Império, onde o segundo suspeito foi abordado.

No local, foram encontrados diversos tipos de droga, como maconha, maconha "colômbia gold", cocaína, cocaína "escama de peixe", pasta-base, haxixe e comprimidos de ecstasy.

Também foram encontradas balanças de precisão, materiais para embalagem, celulares, uma submetralhadora, uma arma de fabricação artesanal, um colete balístico e munições.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os autores foram presos e encaminhados à delegacia junto do material apreendido.

O que foi apreendido?

  • 388 munições .380 intacto
  • 476 munições .9mm intacto
  • 77 munições .38 intacto
  • 1 cartucho. 36 intacto
  • 1 arma de fabricação caseira
  • 1 submetralhadora de fabricação caseira
  • 1 carregador
  • 61 barras de maconha
  • 30 barras de pasta base
  • 3 barras de cocaína
  • 1 porção grande de cocaína em pó
  • 439 comprimidos de ecstasy
  • 1 porção grande de haxixe
  • 13 vapes de maconha
  • 3 porções de maconha "colômbia gold"
  • 8 balanças de precisão
  • 1 celular iPhone branco
  • 1 celular Motorola azul escuro
  • 2 rolos de plástico filme

Tópicos relacionados:

cocaina droga minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay