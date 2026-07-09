Cocaína ‘escama de peixe’ é apreendida e dupla é presa em Minas
Dois homens foram detidos com grande quantidade de drogas 'puras', incluindo também maconha 'colômbia gold', além de armas e munições
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Uma grande quantidade de drogas, armas e munições foi apreendida no Bairro Fraternidade, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce mineiro, na noite dessa quarta-feira (8/7). Dois homens, de 22 e 29 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas.
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De acordo com a Polícia Militar (PMMG), um dos suspeitos foi visto saindo de uma casa quando foi abordado por terem recebido denúncias sobre possível tráfico de drogas.
Os policiais encontraram entorpecentes com ele e foram até o Bairro Vila Império, onde o segundo suspeito foi abordado.
No local, foram encontrados diversos tipos de droga, como maconha, maconha "colômbia gold", cocaína, cocaína "escama de peixe", pasta-base, haxixe e comprimidos de ecstasy.
Também foram encontradas balanças de precisão, materiais para embalagem, celulares, uma submetralhadora, uma arma de fabricação artesanal, um colete balístico e munições.
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Os autores foram presos e encaminhados à delegacia junto do material apreendido.
O que foi apreendido?
- 388 munições .380 intacto
- 476 munições .9mm intacto
- 77 munições .38 intacto
- 1 cartucho. 36 intacto
- 1 arma de fabricação caseira
- 1 submetralhadora de fabricação caseira
- 1 carregador
- 61 barras de maconha
- 30 barras de pasta base
- 3 barras de cocaína
- 1 porção grande de cocaína em pó
- 439 comprimidos de ecstasy
- 1 porção grande de haxixe
- 13 vapes de maconha
- 3 porções de maconha "colômbia gold"
- 8 balanças de precisão
- 1 celular iPhone branco
- 1 celular Motorola azul escuro
- 2 rolos de plástico filme