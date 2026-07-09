Cocaína ‘escama de peixe’ é apreendida e dupla é presa em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma grande quantidade de drogas, armas e munições foi apreendida no Bairro Fraternidade, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce mineiro, na noite dessa quarta-feira (8/7). Dois homens, de 22 e 29 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), um dos suspeitos foi visto saindo de uma casa quando foi abordado por terem recebido denúncias sobre possível tráfico de drogas.

Os policiais encontraram entorpecentes com ele e foram até o Bairro Vila Império, onde o segundo suspeito foi abordado.

No local, foram encontrados diversos tipos de droga, como maconha, maconha "colômbia gold", cocaína, cocaína "escama de peixe", pasta-base, haxixe e comprimidos de ecstasy.

Também foram encontradas balanças de precisão, materiais para embalagem, celulares, uma submetralhadora, uma arma de fabricação artesanal, um colete balístico e munições.

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Os autores foram presos e encaminhados à delegacia junto do material apreendido.

O que foi apreendido?