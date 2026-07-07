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CENTRO-OESTE MINEIRO

Sítio em Minas escondia 1,5 tonelada de maconha para abastecer BH

Investigação contra o tráfico na Grande BH leva equipes a um sítio em Oliveira. Homem de 28 anos foi preso em flagrante

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
07/07/2026 12:27

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Polícia Civil de Venda Nova apreende 1,5 toneladas de maconha
Polícia Civil de Venda Nova apreende 1,5 toneladas de maconha crédito: Reprodução

A Polícia Civil apreendeu 1,5 toneladas de maconha em uma ação realizada na zona rural de Oliveira, no Centro-Oeste mineiro. A grande quantidade de droga foi localizada na noite dessa segunda-feira (6/7) em um sítio, junto a um suspeito de 28 anos, que foi preso em flagrante.

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A ação foi realizada pela 4ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova durante investigação relacionada ao abastecimento de drogas na região Norte de Belo Horizonte. O Delegado Domiciano Monteiro explica que trata-se de mais uma ação que visa "atingir e descapitalizar grandes organizações criminosas atuantes no Estado. 

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A investigação da Polícia identificou que o armazenamento acontecia em Oliveira (MG) e por isso foram mobilizadas equipes ao local. A apreensão aconteceu na noite de segunda e a prisão em flagrante foi lavrada na manhã dessa terça (7/7). 

A Delegada Adriana Veloso afirmou que não houve reação no momento da abordagem. O suspeito de 28 anos não tem outras passagens pela Polícia.

No local, também foi apreendido um Fiat Uno e uma carretinha utilizada no transporte das substâncias. 

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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