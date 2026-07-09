Caminhão com mais de 3 toneladas de maconha é interceptado na BR-262

Foram apreendidos mais de 3 toneladas de maconha, além de equipamentos eletrônicos de origem ilegal e anabolizantes, na tarde dessa quarta-feira (8/7), em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) em Bom Despacho, na Região Centro-Oeste do estado.

Segundo a PRF, a ocorrência teve início após o compartilhamento de informações entre as duas corporações. Com base nos dados levantados, equipes abordaram um caminhão que seguia pela BR-262 com destino a Belo Horizonte.

Após um breve acompanhamento tático, os dois ocupantes abandonaram o caminhão na rodovia e fugiram a pé em direção a uma área de mata. Durante as buscas, os policiais localizaram e prenderam um dos suspeitos, um homem de 33 anos que viajava como passageiro. O motorista conseguiu escapar e continua foragido.

Na fiscalização do compartimento de carga, os policiais sentiram um forte odor característico de maconha. Em meio a uma carga regular de equipamentos industriais e outras mercadorias, foram encontrados centenas de tabletes da droga cuidadosamente escondidos.

Além dos mais de 3 mil quilos de maconha, também foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos de origem ilegal e ampolas de anabolizantes.

Equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar deram apoio às buscas, realizando um cerco na região para tentar localizar o motorista.

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O passageiro preso, o caminhão, a droga, os eletrônicos e os anabolizantes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Bom Despacho, onde a ocorrência foi registrada. As investigações continuam para identificar e prender o motorista foragido.