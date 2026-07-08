Olden Black, influenciador de BH, é preso com 70 barras de maconha e skunk
Conforme apurou o Estado de Minas, policiais flagraram o influenciador em atitudes e encontros considerados suspeitos, típicos da atividade de tráfico
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Um influenciador digital de 24 anos, conhecido nas redes sociais como Olden Black, foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta quarta-feira (8/7) no Bairro João Pinheiro, na região Noroeste de Belo Horizonte. Com ele e a companheira, de 20 anos, que também acabou detida, os policiais apreenderam 70 barras de maconha e porções de skunk.
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A prisão foi o resultado de uma investigação conduzida pela 2ª Delegacia Especializada em Combate ao Narcotráfico (Denarc). De acordo com a Polícia Civil, a equipe recebeu denúncias anônimas informando que o jovem estaria armazenando e distribuindo entorpecentes na capital mineira.
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Olden Black, que acumula milhares de seguidores nas redes sociais e atua principalmente no ramo musical, passou a ser monitorado pela equipe antidrogas.
Conforme apurou a reportagem do Estado de Minas, os investigadores flagraram o influenciador em atitudes e encontros considerados suspeitos, típicos da atividade de tráfico de drogas, durante vários dias de vigilância.
Diante das evidências, os policiais abordaram o veículo de Black. No interior do carro foram encontradas as duas primeiras barras de maconha. Ao ser confrontado com os dados levantados pela investigação, o jovem confessou que guardava mais substâncias ilícitas em sua casa.
No imóvel, os agentes localizaram mais 68 barras do entorpecente. Além disso, os policiais apreenderam também uma grande quantidade de skunk — variedade mais potente de maconha.
Casal autuado
O casal foi conduzido à sede do Denarc, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para apurar o envolvimento de outras pessoas na rede de distribuição do entorpecente na capital.
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O nome da companheira de Olden Black não foi divulgado. O Estado de Minas não conseguiu localizar a defesa do influenciador. No entanto, o espaço permanece aberto para manifestações.