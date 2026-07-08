Motorista de ônibus discutiu com passageira e não passou mal, diz Saritur

“Ele não falou nada sobre ter passado mal com o gerente. Se tivesse ocorrido, teria mencionado”, afirmou Gabriela Carvalho, assessora de imprensa da Saritur, empresa de transporte responsável pelo ônibus da linha 319 (Veneza/Lagoinha), que tombou ao realizar a curva de um retorno na BR-040, na altura do Trevo de Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Após o acidente, que deixou 21 pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (8/7), um passageiro concedeu entrevistas alegando que o condutor teria passado mal e desmaiado enquanto dirigia.

A empresa confirmou à reportagem do Estado de Minas que o motorista, de 34 anos, parou o veículo e pediu que um passageiro comprasse café em uma padaria na entrada do Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na RMBH, menos de um quilômetro antes do local do acidente. Ela expôs que o motorista também confirmou ao gerente da Saritur que discutiu com uma passageira do coletivo, que havia criticado a demora da pausa para o café.

“Ele alega que não conseguiu fazer a curva corretamente porque tinha uma carreta ao lado, e ao tentar desviar, acabou tombando. Não conseguiu abrir a curva o suficiente”, explicou. A empresa de transportes relatou ainda, que o veículo estava dentro da velocidade permitida no trecho.

“O cartão de memória das câmeras do veículo deu algum erro e não conseguimos acessar as imagens”, contou a assessora.

De acordo com o gerente da Saritur, responsável pelo motorista, paradas para lanchar em meio à rota não são permitidas, e medidas administrativas serão tomadas.

Congestionamento e dezenas de feridos

De acordo com a Prefeitura de Ribeirão das Neves, as 21 vítimas receberam atendimento no local e não houve feridos em estado grave. Os pacientes foram encaminhados para o Hospital São Judas Tadeu, no município, e para os hospitais Risoleta Tolentino Neves e Odilon Behrens, em Belo Horizonte.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da concessionária Via Cristais, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram na ocorrência, e o boletim de ocorrência ainda não foi concluído.

A pista ficou parcialmente interditada por cerca de duas horas. Apesar da liberação, o trânsito permaneceu lento durante toda a manhã desta quarta-feira.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram), a Prefeitura de Ribeirão das Neves e a empresa de transporte coletivo afirmaram que estão apurando as causas do acidente.

O Sintram ressaltou que o ônibus envolvido, um veículo de 2018, estava com a documentação e autorização de tráfego válidas e teve sua última manutenção registrada em 2 de julho deste ano. “Após o acidente, o ônibus será submetido às verificações técnicas necessárias para contribuir com a apuração das causas”, afirma o sindicato.



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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck