Vídeo: veja atendimento dos feridos do tombamento de ônibus na BR-040

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o atendimento das 21 pessoas feridas no tombamento de um ônibus do transporte coletivo de Ribeirão das Neves, que faz a linha 319 (Veneza/Lagoinha), na manhã desta quarta-feira (8/7), na BR-040, na Grande BH.





Nas imagens é possível ver alguns deles deitados em uma espécie de lona amarela, enquanto recebem atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu.

De acordo com a Prefeitura de Ribeirão das Neves, o acidente ocorreu por volta das 5h. As 21 vítimas receberam atendimento no local e, segundo o município, não houve feridos em estado grave.

Os pacientes foram encaminhados para o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, e para os hospitais Risoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte, e Odilon Behrens, também na capital.

O acidente

A prefeitura informou ainda que as causas do acidente seguem sendo apuradas. Equipes do Samu, da concessionária Via Cristais, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram na ocorrência.

Segundo a PRF, o tombamento ocorreu no km 511 da BR-040. Inicialmente, a corporação havia sido acionada para uma ocorrência com cerca de 20 vítimas, número que foi posteriormente atualizado pela prefeitura.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do Bairro Colonial, em Ribeirão das Neves. A suspeita inicial é de que o motorista, de 34 anos, natural de Ipiaú (BA), tenha sofrido um mal súbito, perdido o controle da direção e provocado o tombamento do coletivo.

Outros vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o acidente aconteceu ainda durante a madrugada. As imagens indicam que o ônibus tombou enquanto fazia o retorno em uma alça de acesso da rodovia.

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A pista chegou a ficar parcialmente interditada por cerca de duas horas e foi liberada posteriormente. Apesar disso, o trânsito permanece lento na manhã desta quarta-feira.