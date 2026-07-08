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FERIDOS

Tombamento de ônibus coletivo na BR-040 deixou 21 feridos na Grande BH

Segundo a prefeitura, vítimas sofreram ferimentos leves; suspeita é de que o motorista tenha passado mal

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/07/2026 09:58

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O acidente ocorreu por volta das 6h, no km 511 da rodovia. Não há informações de número de feridos
O acidente ocorreu por volta das 6h, no km 511 da rodovia. Não há informações de número de feridos crédito: Redes Sociais/Reprodução

O tombamento de um ônibus do transporte coletivo de Ribeirão das Neves, que faz a linha 319 (Veneza/Lagoinha), deixou 21 pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (8/7), na BR-040, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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De acordo com a Prefeitura de Ribeirão das Neves, o acidente ocorreu por volta das 5h. As 21 vítimas receberam atendimento no local e, segundo o município, não houve feridos em estado grave.

Os pacientes foram encaminhados para o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, e para os hospitais Risoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte, e Odilon Behrens, também na capital.

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A prefeitura informou ainda que as causas do acidente seguem sendo apuradas. Equipes do Samu, da concessionária Via Cristais, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram na ocorrência.

Segundo a PRF, o tombamento ocorreu por volta das 5h45, no km 511 da BR-040. Inicialmente, a corporação havia sido acionada para uma ocorrência com cerca de 20 vítimas, número que foi posteriormente atualizado pela prefeitura.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do Bairro Colonial, em Ribeirão das Neves. A suspeita inicial é de que o motorista, de 34 anos, natural de Ipiaú (BA), tenha sofrido um mal súbito, perdido o controle da direção e provocado o tombamento do coletivo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o acidente aconteceu ainda durante a madrugada. As imagens indicam que o ônibus tombou enquanto fazia o retorno em uma alça de acesso da rodovia. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

A pista chegou a ficar parcialmente interditada por cerca de duas horas e foi liberada posteriormente. Apesar disso, o trânsito permanece lento na manhã desta quarta-feira.

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Em relato enviado ao Estado de Minas, um motorista afirmou que o acesso a Sete Lagoas tanto pela BR-040, na altura de Ribeirão das Neves, quanto pela MG-424, em Prudente de Morais, está "um inferno". Segundo ele, um trajeto que normalmente leva cerca de 1h15 entre Belo Horizonte e Sete Lagoas passa a durar mais de duas horas.

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