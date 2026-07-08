BR-040: ônibus tomba e deixa cerca de 20 feridos na Grande BH

Um ônibus do transporte coletivo de Ribeirão das Neves, da linha coletivo da linha 319 (Veneza-Lagoinha), tombou na manhã desta quarta-feira (8/7) na BR-040, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 5h45, no km 511 da rodovia, onde a corporação foi chamada para atender uma ocorrência que apontava inicialmente cerca de 20 passageiros feridos, mas o número ainda não havia sido confirmado pela corporação até a última atualização desta reportagem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do bairro Colonial, em Neves. O motorista teria sofrido um mal súbito e perdeu a direção do veículo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o acidente aconteceu ainda durante a madrugada.

As imagens indicam que o coletivo tombou enquanto fazia o retorno em uma alça de acesso. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

O tombamento ocorreu no sentido Sete Lagoas. Conforme aplicativos de navegação, o congestionamento chega a cerca de 3 quilômetros. Segundo a PRF, o tráfego segue lento e flui pela alça de retorno.

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Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção e, se possível, utilizar rotas alternativas indicadas pelos aplicativos de navegação.