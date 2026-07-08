BR-040: discussão de motorista e passageiro pode ter causado tombamento

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram) apura se a uma possível discussão entre um passageiro e o motorista teria relação com o tombamento de um ônibus da linha 319, de Ribeirão das Neves, na manhã desta quarta-feira (8/7). O acidente aconteceu na BR-040, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e deixou 21 pessoas feridas.

Outra hipótese sobre o acidente é que o motorista, de 34 anos, natural de Ipiaú (BA), teria sofrido um mal súbito. Mas relatos de testemunhas apontam para uma discussão no interior do veículo.

“Sobre relatos de testemunhas envolvendo possível discussão no interior do coletivo ou eventual mal-estar do motorista, o Sintram esclarece que as informações ainda estão sendo apuradas e não podem ser confirmadas neste momento. O motorista será ouvido, e a empresa está reunindo os elementos disponíveis para entender a dinâmica do ocorrido”, informou o sindicato por meio de nota.

O Sintram ressaltou que o ônibus envolvido, um veículo de 2018, estava com a documentação e autorização de tráfego válidas e teve sua última manutenção registrada em 2/7/2026. “Após o acidente, o ônibus será submetido às verificações técnicas necessárias para contribuir com a apuração das causas”, afirma o sindicato.

Ainda segundo a nota, o Sindicato declarou que lamenta o ocorrido e deseja pronta recuperação aos passageiros feridos.

Acidente deixa 21 feridos

De acordo com a Prefeitura de Ribeirão das Neves, o acidente ocorreu por volta das 5h. As 21 vítimas receberam atendimento no local e, segundo o município, não houve feridos em estado grave.

Os pacientes foram encaminhados para o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, e para os hospitais Risoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte, e Odilon Behrens, também na capital.

A prefeitura informou ainda que as causas do acidente seguem sendo apuradas. Equipes do Samu, da concessionária Via Cristais, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram na ocorrência.

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A pista chegou a ficar parcialmente interditada por cerca de duas horas e foi liberada posteriormente. Apesar disso, o trânsito permanece lento na manhã desta quarta-feira.