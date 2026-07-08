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FATALIDADE

BH: motociclista é arremessado contra poste e morre no Barreiro

Segundo a PM, testemunhas relataram que a vítima fazia "grau" momentos antes da colisão

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/07/2026 06:35 - atualizado em 08/07/2026 07:15

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A batida ocorreu na Rua Maria Elizabeth Pessoa, onde o motociclista foi arremessado contra o poste
A batida ocorreu na Rua Maria Elizabeth Pessoa, onde o motociclista foi arremessado contra o poste crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um motociclista de 20 anos morreu na tarde dessa terça-feira (7/7) ao se envolver em um acidente no bairro Diamante, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, a batida ocorreu por volta das 15h35, na Rua Maria Elizabeth Pessoa.

De acordo com o motorista de um Fiat Uno, de 68 anos, ele sinalizou uma conversão à esquerda para entrar em um pet shop, onde o cachorro dele estava, mas avistou duas motocicletas realizando "grau" e se aproximando rapidamente.

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Ainda conforme o condutor, diante da proximidade das motos, ele desistiu da conversão e retornou o veículo para a direita. Nesse momento, um dos motociclistas tentou passar pelo lado direito do carro, colidiu com o automóvel e foi arremessado contra um poste.

A versão foi confirmada por testemunhas. O amigo da vítima entrou em estado de choque ao ver a situação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte do motociclista no local. 

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A perícia da Polícia Civil foi até o local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Plantão da Polícia Civil no Barreiro.

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