Motociclista morre ao tentar evitar batida com ciclista na BR-381, em Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um motociclista morreu no início da noite desta quarta-feira (1º/7) após se envolver em um acidente com um caminhão na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais. A colisão ocorreu por volta das 18h, no distrito de Chácara Velha, no sentido de João Monlevade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motociclista reduziu a velocidade ao tentar desviar de um ciclista que atravessava a rodovia. Em seguida, um caminhão que trafegava logo atrás não conseguiu evitar a batida e atingiu a motocicleta.

A equipe de resgate de São Gonçalo do Rio Abaixo foi acionada para atender à ocorrência. No local, um médico constatou a morte da vítima.

O motorista do caminhão saiu ileso. Já o ciclista envolvido na dinâmica do acidente deixou o local antes da chegada das equipes de resgate.

A concessionária responsável pela rodovia realizou a sinalização da via e garantiu a segurança da cena até a conclusão dos trabalhos.

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A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os levantamentos que irão auxiliar na investigação das circunstâncias do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu à ocorrência. A identidade da vítima não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.