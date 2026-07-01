Corpos de idosos encontrados mortos em apartamento são enterrados em BH

Os corpos de Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76 anos, e de Cláudio Atala Inácio, de 75, foram velados e sepultados na tarde desta quarta-feira (1º/06) no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte. A cerimômia contou com a participação de amigos e familiares do casal.

O casal foi encontrado morto com ferimentos de faca na noite dessa terça-feira (30/6) na casa em que viviam no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de (BH). A principal suspeita, Paola Stefany Neto Cirino, de 30 anos, que trabalhava como faxineira na casa, ainda não foi localizada. Ela fugiu levando consigo e o filho de seis anos.

A cerimônia de sepultamento começou às 16h, mas a imprensa não foi autorizada a acompanhar. Ninguém quis dar entrevista.

Investigação



Paola Stefany Neto Cirino, de 30 anos, suspeita de matar o casal de idosos no Bairro São Pedro, Região Centro-Sul, foi recomendada por um primo da idosa para trabalhar como faxineira na casa deles. Segundo as investigações, a mulher é apontada como a principal suspeita do crime.

A tia de Paola, Nilze Neto, contou que, por confiar nela, o primo a recomendou para trabalhar na casa dos idosos. "Nós sentimos por toda a família, inclusive por ele (o primo) que a indicou. Ela já tinha falado que ele era uma pessoa muito boa, que sempre a ajudou. Se é que foi ela mesmo, a injustiça que foi, o nosso sentimento é até por ele", afirmou.

Nilze disse que entrou em contato com o primo da idosa para saber se a sobrinha tinha dado uma justificativa pela falta ao trabalho. "Ontem ela iria trabalhar para ele, e foi aí que eu o conheci", comentou.

Relembre o caso

Os corpos de Cláudio e Maria Clotilde foram encontrados nessa terça-feira (30/6) dentro do apartamento do casal, localizado na Rua Padre Severino, no Bairro São Pedro. Segundo informações preliminares, ambos apresentavam ferimentos provocados por facadas, principalmente no tórax. O caso é tratado como latrocínio, roubo seguido de morte.

O último contato da família com o casal ocorreu na segunda-feira (29/6), o que leva os investigadores a acreditar que o crime tenha sido cometido naquele dia. Os corpos foram encontrados por um dos filhos do casal, que estranhou a ausência do pai no escritório de advocacia onde ambos trabalhavam e decidiu ir até o apartamento.

Ao Estado de Minas, o sobrinho das vítimas, Henrique Maciel, afirmou que a tia foi encontrada na sala e o tio, no quarto. "O corpo da minha tia estava na sala, e o do meu tio, no quarto. Os dois foram esfaqueados. Muitas facadas pelo corpo", relatou.

De acordo com a Polícia Militar, não havia sinais aparentes de arrombamento, mas alguns objetos teriam desaparecido do imóvel. As imagens das câmeras de segurança do edifício serão analisadas para auxiliar na investigação.

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que apura a causa da morte do casal, informou que a perícia e policiais estiveram no local para coletar vestígios que poderão ajudar nas investigações.

