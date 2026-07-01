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CRIME VIOLENTO

Quem é a principal suspeita de matar casal em apartamento de luxo em BH

Investigada desapareceu após deixar a casa onde morava com o filho; imagens de segurança mostram entrada e saída do prédio das vítimas no dia do crime

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
01/07/2026 13:38

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Suspeita de morte de casal de idosos em apartamento no bairro São Pedro, saiu com sacolas do local.
Suspeita de morte de casal de idosos em apartamento no bairro São Pedro, saiu com sacolas do local. crédito: Arquivo Pessoal

Uma mulher de 30 anos é procurada pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento na morte do advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e da empresária Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76. O casal foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, no bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nessa terça-feira (30/6).

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Segundo as investigações, a mulher é apontada como a principal suspeita do crime. Ela havia sido indicada para trabalhar na residência por um parente da família. O caso é tratado como latrocínio, roubo seguido de morte.

Imagens do circuito interno de segurança mostram que a suspeita entrou no prédio por volta das 7h30 de segunda-feira (29/6), carregando apenas uma bolsa. Cerca de oito horas depois, às 15h30, ela deixou o edifício usando roupas diferentes e levando duas sacolas grandes, além da bolsa.

A mulher também reuniu os próprios pertences e os do filho e deixou a casa dos familiares onde morava, em Ribeirão das Neves.

Inicialmente, ela informou que viajaria para o Espírito Santo. Depois, teria dito que ficaria hospedada em um hotel. Desde então, não foi mais localizada. A Polícia Civil também investiga se ela recebeu ajuda para fugir após o crime.

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Família ajudou a quitar dívidas com apostas

Segundo familiares, a mulher enfrentou dificuldades financeiras após acumular dívidas relacionadas a apostas online. A mãe contou que parentes chegaram a fazer empréstimos para ajudá-la e quitar débitos que, segundo ela, chegaram a aproximadamente R$ 40 mil.

Em entrevista, a mãe afirmou que deseja que toda a verdade venha à tona e que, caso a participação da filha seja comprovada, ela responda pelos próprios atos. Segundo ela, a família também vem sofrendo com a repercussão do caso e chegou a receber ameaças.

"Quero ver a verdade, gente. Doa a quem doer. Se a minha filha tiver errado, ela vai pagar pelo erro dela. E quem estiver por trás também vai ter que pagar."

A mãe disse acreditar que outras pessoas possam estar envolvidas no caso e afirmou não conseguir imaginar a filha cometendo o crime sozinha.

"Nós da família inteira pagamos agiota, tudo que eles cobraram dela. Fizemos empréstimo no banco, a família toda fez e pagou. Eu acredito que ela foi usada. Tem pessoas atrás disso. E são pessoas perigosas."

Ela contou ainda que a filha estava trabalhando, pagando as dívidas e tentando reorganizar a vida após os problemas financeiros.

A mãe conta que no domingo anterior ao desaparecimento, a filha afirmou que havia parado de apostar e que teria cadastrado o CPF em sistemas de bloqueio para impedir novos acessos a plataformas de jogos.

A familiar também relatou que a filha demonstrava sinais de desgaste emocional e comentou sobre a intenção de fazer uma viagem para descansar.

"Ela chegou perto de mim e falou: 'Mãe, estou querendo fazer uma viagem porque estou muito cansada. Estou muito sufocada'."

De acordo com a mãe, a filha disse que pretendia passar alguns dias fora e chegou a cogitar visitar o pai, que mora no Rio Grande do Sul. Ela também pediu que a família cuidasse do filho durante esse período caso a viagem acontecesse.

Última despedida foi marcada por choro

De acordo com a tia da suspeita, o último contato aconteceu na noite anterior ao desaparecimento. Segundo ela, percebeu uma movimentação diferente no quarto onde a sobrinha morava com o filho, mas não desconfiou de nada porque estava concentrada nos cuidados com a própria mãe, que é acamada.
Na manhã seguinte, a mulher se despediu da família chorando.

"A única coisa de que me lembro é que ela entrou na casa chorando e disse: 'Gente, estou indo'. Eu perguntei para onde ela estava indo com o menino e questionei sobre a escola."

Segundo a tia, a sobrinha respondeu que o filho de 6 anos estava afastado da escola por 15 dias e que depois entraria em contato com a família.

A familiar contou ainda que a mulher já havia comentado sobre uma possível viagem e chegou a dizer que poderia passar um período sem manter contato.

Inicialmente, os parentes não estranharam a saída, já que ela costumava viajar ocasionalmente. O que chamou a atenção foi o desaparecimento repentino e a troca do número de telefone. "Ela não passou o novo contato para ninguém da família. Hoje nós não temos nenhuma forma de contato com ela."

Preocupada, a tia começou a procurar pela sobrinha e entrou em contato com pessoas próximas para tentar descobrir onde ela estava. Foi nesse momento que soube que a mulher não havia comparecido ao trabalho.

Investigação causou choque na família

A notícia de que a mulher passou a ser investigada pela morte do casal foi recebida com surpresa pelos familiares.

"Foi por meio de uma ligação. Eu estava fora de casa quando recebi a notícia. Fiquei sem condições até de dirigir naquele momento. Foi um choque enorme para todos nós."

Mesmo diante da repercussão do caso, a tia afirmou que a família não pretende minimizar o ocorrido nem se colocar como vítima.

"As vítimas são as pessoas que perderam a vida de forma brutal e inexplicável. Mas isso não significa que não estejamos sofrendo também."

Ela também ressaltou que não defende qualquer ato de violência e que, caso a participação da sobrinha seja comprovada, espera que ela responda pelos próprios atos, "de maneira alguma estou defendendo o que ela fez, se realmente for comprovado que foi ela. Até o momento, ela ainda é suspeita. Se ficar comprovado, eu só espero que apareça e responda pelos atos dela."

"As escolhas são individuais"

A tia reconhece que a família poderá ser julgada pela opinião pública, mas afirma que cada pessoa é responsável pelos próprios atos.

"Sabemos que vamos ser julgados e apontados, mas as escolhas de vida são individuais."

De acordo com a tia, a sobrinha passava mais tempo no quarto e havia comentários de que estaria utilizando medicamentos para dormir, embora ela não soubesse informar quais remédios nem em que quantidade.

Sem notícias desde que deixou a residência com o filho, os familiares fazem um apelo para que ela entre em contato.

"Independentemente do que tenha acontecido, ela precisa dar algum sinal. Precisa dar uma notícia, dizer onde está e o que está acontecendo. Nós estamos muito preocupados."

Velório e sepultamento das vítimas

Os corpos de Cláudio Atala Inácio e Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio foram liberados para a família nesta quarta-feira (1º).

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O velório está marcado para as 16h e o sepultamento para as 17h, no Cemitério Parque da Colina, no bairro Nova Cintra, em Belo Horizonte.

 

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