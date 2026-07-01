Filho mata companheiro idoso da mãe depois de ser atacado com faca em BH

Um idoso de 64 anos foi morto a tiros pelo filho da companheira, de 37 anos, na noite dessa terça-feira (30/6), na Vila Sumaré, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, vítima e suspeito moravam na mesma residência, na Rua Alameda da Açucena. O idoso mantinha um relacionamento estável com a mãe do autor dos disparos.

Testemunhas relataram que, durante a tarde, o suspeito conversava com um conhecido quando o padrasto chegou ao imóvel. Em seguida, o homem entrou e foi conversar com a mãe para reclamar de supostos maus-tratos praticados pelo companheiro contra ela, confrontando o idoso.

Ainda de acordo com os relatos, o idoso já ameaçou a mulher de morte, afirmando que poderia matá-la "a qualquer hora" e que "não ligava para nada". Conforme a ocorrência, a vítima já havia tentado matar a companheira anteriormente, e existia uma medida protetiva em favor da mulher.

Após a discussão, o suspeito deixou a residência e foi para um bar, retornando só a noite. Segundo a versão apresentada à PM, ao entrar no imóvel para buscar uma cerveja, ele foi atingido por uma facada no peito desferida pelo padrasto.

A mãe do suspeito afirmou que a faca estava presa à cintura do companheiro antes da agressão. Ao ouvir os gritos, a mulher foi até o cômodo onde ocorria a briga, mas foi empurrada pelo filho, que, segundo ela, tentava protegê-la de um novo ataque. Nesse momento, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra o idoso.

Após os tiros, o homem fugiu a pé. A perícia da Polícia Civil recolheu cinco estojos de munição no local. O idoso foi atingido por três disparos nas costas, um na testa e outro de raspão no rosto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

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Até o momento, o suspeito não havia sido localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.