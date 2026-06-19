Casal acusado de matar o chefe idoso vai a júri popular em MG

O casal acusado de matar o médico oftalmologista Paulo Francisco Corrêa Barros, de 71 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri na próxima segunda-feira (22/6). O crime aconteceu em outubro de 2024 após uma discussão entre a vítima e o caseiro do seu sítio, Kauê Ferreira da Silva. A companheira do funcionário, Maria Eduarda Magalhães Vitorino, também participou do homicídio.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), mesmo depois de a vítima ser baleada, as agressões continuaram. A mulher teria buscado um facão para atacar o médico já em situação de vulnerabilidade. O caso ocorreu em um sítio localizado na comunidade de Córrego Boa Sorte, zona rural de Inhapim, no Vale do Rio Doce.

Ainda segundo a denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça, o crime teria começado após um desentendimento relacionado ao trabalho prestado pelo caseiro na propriedade.

Discussão terminou em morte

Conforme as investigações, a vítima e o funcionário iniciaram uma discussão que evoluiu para agressão física. Durante a briga, o caseiro, então com 27 anos, conseguiu tomar a arma de fogo que estava com o médico e efetuou disparos contra ele.

O inquérito aponta que a violência não terminou após os tiros. A companheira do acusado, que tinha 18 anos na época, teria participado das agressões e buscado um facão para golpear a vítima, que já estava sem condições de se defender.

Fuga e tentativa de apagar provas

Após o assassinato, o casal fugiu da propriedade levando a arma utilizada no crime. Ainda conforme a denúncia, os acusados desligaram a energia elétrica do sítio com o objetivo de interromper o funcionamento das câmeras de segurança e dificultar a obtenção de provas sobre o que ocorreu no local.

Apesar da tentativa, imagens captadas pelo sistema de monitoramento integram o conjunto de elementos reunidos pela investigação.

Kauê e Maria Eduarda foram presos, em 13 de janeiro de 2025, depois que a Polícia Civil de Minas Gerais descobriu que eles estavam escondidos no Bairro Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A corporação mineira contou com a ajuda da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), além do MPMG.

Imagens e perícias sustentam acusação

De acordo com o promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, a denúncia é sustentada por laudos periciais, depoimentos de testemunhas e registros das câmeras de segurança da propriedade, que teriam captado momentos importantes da dinâmica do crime.

O representante do MPMG destacou que o julgamento pelo Tribunal do Júri é fundamental para que crimes de elevada gravidade sejam analisados pelos representantes da sociedade. “Fatos de elevada gravidade, especialmente aqueles praticados com extrema violência contra pessoa idosa, devem ser apreciados em observância aos princípios constitucionais que regem os crimes dolosos contra a vida”, afirmou.

Qualificadoras serão analisadas pelos jurados

O órgão sustenta que o homicídio foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Essas qualificadoras serão submetidas à análise do Conselho de Sentença durante o julgamento marcado para a próxima semana.

Caso sejam reconhecidas pelos jurados, elas podem aumentar significativamente a pena dos acusados em eventual condenação.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck