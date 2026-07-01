O que é latrocínio e por que este crime choca tanto a sociedade

A investigação da morte de um casal de idosos encontrados nessa terça-feira (30/6), no bairro São Pedro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, colocou em evidência um dos crimes mais temidos pela população: o latrocínio.

A hipótese de latrocínio foi levantada pela família devido ao desaparecimento de objetos pessoais como bolsas e celulares. Ela reacende o debate sobre a definição, as penas e o impacto que esse tipo de violência enquanto a polícia ainda investiga as circunstâncias do crime.

O termo latrocínio, apesar de muito utilizado, não existe de forma literal no Código Penal brasileiro. Ele é a denominação popular para o crime de roubo qualificado pelo resultado morte. Ou seja, ocorre quando alguém mata para roubar ou durante a execução de um assalto, mesmo que a morte não tenha sido planejada desde o início.

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A principal intenção do criminoso é a retirar bens das vítimas. A morte acontece como um desdobramento da violência para garantir o roubo ou para facilitar a fuga. Por essa razão, ele é classificado como um crime contra o patrimônio, e não contra a vida, diferentemente do homicídio.

Qual a diferença para o homicídio?

A distinção entre latrocínio e homicídio está na intenção original do agressor. No homicídio, o objetivo principal é tirar a vida de outra pessoa, por motivos como vingança, briga ou qualquer outra razão que não envolva a apropriação de bens.

Já no latrocínio, a motivação central é o roubo. A violência que resulta em morte é um meio para atingir esse fim. Por exemplo, se um assaltante atira em uma vítima que reage, o crime é latrocínio. Se alguém mata um desafeto e depois decide levar sua carteira, pode ser configurado como homicídio seguido de furto.

Quais são as penas previstas?

O latrocínio é considerado um crime hediondo e possui uma das penas mais severas da legislação brasileira. A punição prevista no Código Penal é de 20 a 30 anos de reclusão, além de multa. Essa pena é significativamente maior do que a de um homicídio simples, que varia de 6 a 20 anos.

A alta penalidade reflete a gravidade do ato, que atenta contra dois bens fundamentais: o patrimônio e a vida. O crime causa profundo impacto social por gerar um sentimento generalizado de insegurança e vulnerabilidade, pois expõe como uma ação contra a propriedade pode escalar para a perda da vida de forma brutal e, muitas vezes, por motivos banais.

E a tentativa de latrocínio?

A tentativa de latrocínio também caracteriza crime. Ela ocorre quando o criminoso tenta matar a vítima para roubar, mas a morte não se concretiza por circunstâncias alheias à sua vontade, mesmo que o roubo tenha sido bem-sucedido.

Nesse caso, a pena também é severa, embora reduzida em relação ao crime quando realizado, variando de acordo com a proximidade do resultado morte.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.