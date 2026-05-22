Suspeito de latrocínio em bairro de BH é preso no Sul do país
O crime ocorreu em 2025, quando o homem teria ido à residência da vítima depois de combinarem um programa sexual
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Um homem, de idade não divulgada, investigado pelo crime de latrocínio, foi preso em Porto Alegre, no Sul do país, pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS). O crime aconteceu no dia 4 de agosto de 2025, no Bairro Salgado Filho, Região Oeste de Belo Horizonte.
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A prisão foi feita após o compartilhamento de informações entre as polícias civis de Minas Gerais (PCMG) e da capital gaúcha.
Conforme apurado pela PCMG, no dia do crime, o suspeito teria ido até à residência da vítima depois de combinarem um programa sexual. No entanto, a real intenção do homem era roubar objetos do local, o que o levou a render e matar a mulher e fugir em seguida para o Sul do país.
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O homem foi identificado em investigação conduzida pela equipe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da PCMG, e localizado pela polícia do Rio Grande do Sul.
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O mandado de prisão expedido pela Justiça foi cumprido, e o investigado passará pelos trâmites para retornar a Minas Gerais.