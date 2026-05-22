Suspeito de latrocínio em bairro de BH é preso no Sul do país

Um homem, de idade não divulgada, investigado pelo crime de latrocínio, foi preso em Porto Alegre, no Sul do país, pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS). O crime aconteceu no dia 4 de agosto de 2025, no Bairro Salgado Filho, Região Oeste de Belo Horizonte.

A prisão foi feita após o compartilhamento de informações entre as polícias civis de Minas Gerais (PCMG) e da capital gaúcha.

Conforme apurado pela PCMG, no dia do crime, o suspeito teria ido até à residência da vítima depois de combinarem um programa sexual. No entanto, a real intenção do homem era roubar objetos do local, o que o levou a render e matar a mulher e fugir em seguida para o Sul do país.

O homem foi identificado em investigação conduzida pela equipe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da PCMG, e localizado pela polícia do Rio Grande do Sul.

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O mandado de prisão expedido pela Justiça foi cumprido, e o investigado passará pelos trâmites para retornar a Minas Gerais.